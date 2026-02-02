विज्ञापन
विशेष लिंक

सिंधु जल संधि पर कोर्ट-कोर्ट खेल रहा पाकिस्तान, जानिए भारत कैसे दे रहा जवाब

पहलगाम के बाद से भारत का संदेश लगातार यही रहा है: संधियां जमीनी हकीकतों से अलग रहकर काम नहीं कर सकतीं और जब तक पाकिस्तान उस चीज का समाधान नहीं करता जिसे नई दिल्ली "असामान्य शत्रुता" कहती है, तब तक दुनिया की सबसे चर्चित जल-बंटवारे की संधि भी कई मायनों में अधूरी ही रहेगी.

Read Time: 6 mins
Share
सिंधु जल संधि पर कोर्ट-कोर्ट खेल रहा पाकिस्तान, जानिए भारत कैसे दे रहा जवाब
  • भारत ने सिंधु जल संधि के तहत मध्यस्थता न्यायालय की वैधता को नकारते हुए उसमें भागीदारी से इंकार किया है
  • 29 जनवरी 2026 के आदेश में भारत से जलविद्युत संयंत्रों के ऑपरेशनल लॉगबुक प्रस्तुत करने को कहा गया है
  • पाकिस्तान ने भारत के रुख के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई कानूनी और कूटनीतिक कदम उठाए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration) सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के तहत नई सुनवाई और दस्तावेज संबंधी आदेशों की कार्यवाही जारी रखे हुए है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह इन कार्यवाही की वैधता को मान्यता नहीं देता और इसमें भाग नहीं लेगा.

Latest and Breaking News on NDTV

नया आदेश आया है

हालिया विवाद का केंद्र बिंदु सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के तहत गठित मध्यस्थता न्यायालय (सीओए) की तरफ से 29 जनवरी, 2026 को जारी प्रक्रियात्मक आदेश संख्या 19 है. इस आदेश में भारतीय जलविद्युत संयंत्रों से ऑपरेशनल "पोंडेज लॉगबुक" उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसे न्यायालय "सेकेंड फेज ऑफ मेरिट्स" कहता है. न्यायालय ने हेग स्थित पीस पैलेस में 2-3 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की है और यह भी कहा है कि भारत ने कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया है और न ही इसमें भाग लेने का संकेत दिया है.

हालांकि, नई दिल्ली के लिए यह पूरी प्रक्रिया बेकार या व्यर्थ है.

सरकारी सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया:

  1. “यह आदेश तथाकथित अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय (सीओए) की ओर से है. सीओए (तटस्थ विशेषज्ञ के अलावा) समानांतर कार्यवाही जारी रखे हुए है.
  2. चूंकि हम सीओए की वैधता को मान्यता नहीं देते, इसलिए हम उसके किसी भी पत्र का जवाब नहीं देते.
  3. इसके अलावा, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय विश्व वार्ता (आईडब्ल्यूटी) फिलहाल स्थगित है, इसलिए भारत जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है. यह पाकिस्तान की हमें इसमें शामिल करने की एक चाल है, ताकि यह दिखाया जा सके कि हम अभी भी इसमें शामिल हैं.”
Latest and Breaking News on NDTV

भारत की रणनीति

इस विवाद का जन्म 23 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली के उस फैसले से जुड़ा है, जो पहलगाम में पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों द्वारा 26 नागरिकों के नरसंहार के एक दिन बाद लिया गया था. भारत ने औपचारिक रूप से सिंधु जल संधि को "स्थगित" कर दिया और 1960 के बाद पहली बार जल सहयोग को पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाकर लगातार इस्तेमाल करने से जोड़ दिया.

यह कदम ऑपरेशन सिंदूर के साथ उठाया गया और भारत की पाकिस्तान नीति में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है कि शत्रुता के बीच सहयोग जारी नहीं रह सकता.

पाकिस्तान तड़प रहा

इस्लामाबाद की इस पर प्रतिक्रिया बेहद तीखी रही है. पिछले नौ महीनों में, पाकिस्तान ने दूतों को तलब किया है, विश्व की राजधानियों में प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं, संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखे हैं, दस से अधिक कानूनी कार्रवाइयां शुरू की हैं और कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए हैं - इन सबका केंद्र बिंदु एक ही है: भारत ने पाकिस्तान की सबसे संवेदनशील कमजोरी को निशाना बनाया है.

पाकिस्तान की लगभग 80-90% कृषि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है. इसकी जल भंडारण क्षमता मुश्किल से एक महीने के प्रवाह को ही संभाल पाती है. इसके प्रमुख जलाशय - तरबेला और मंगला - कथित तौर पर लगभग निष्क्रिय अवस्था में हैं, सिंधु जल संधि जो कभी एक तकनीकी संधि व्यवस्था थी, वह अब एक रणनीतिक दबाव बिंदु बन गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

हेग कोर्ट खुद की बेइज्जती करा रहा 

भारत के रुख के बावजूद, हेग स्थित न्यायालय संधि ढांचे को ऑपरेशनल मानकर कार्यवाही कर रहा है. 

प्रक्रिया आदेश संख्या 18 दिनांक 24 जनवरी, 2026 में न्यायालय ने 2-3 फरवरी के लिए विस्तृत सुनवाई कार्यक्रम निर्धारित किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि भारत उपस्थित नहीं होता है, तो केवल पाकिस्तान ही शांति भवन में व्यक्तिगत रूप से अपने तर्क प्रस्तुत करेगा. आदेश में पॉवरपॉइंट प्रोटोकॉल, सुनवाई के लिए आवश्यक सामग्री और ट्रांसक्रिप्ट प्रोसिजर्स का भी विवरण दिया गया है.

पांच दिन बाद, प्रक्रियात्मक आदेश संख्या 19 ने और भी आगे कार्रवाई की. पाकिस्तान के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि भारत को बागलिहार और किशनगंगा जलविद्युत संयंत्रों के इंटरनल ऑपरेशनल लॉगबुक प्रस्तुत करने होंगे ताकि यह जांच की जा सके कि क्या भारत ने ऐतिहासिक रूप से अपने जल संचयन की गणना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है. न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि यदि भारत इसका पालन नहीं करता है, तो न्यायालय "प्रतिकूल निष्कर्ष" निकाल सकता है या पाकिस्तान से तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही के माध्यम से प्राप्त किए गए समान दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है.

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि संधि को स्थगित करने के संबंध में भारत का रुख "न्यायालय की क्षमता को सीमित नहीं करता है."

भारत इस रुख को पूरी तरह से खारिज करता है.

अंतरराष्ट्रीय नियम क्या हैं

आईडब्ल्यूटी विवाद तंत्र के तहत, तकनीकी मतभेद तटस्थ विशेषज्ञ के पास जाते हैं, जबकि कानूनी विवाद मध्यस्थता न्यायालय में जाते हैं. भारत लगातार यह कहता रहा है कि वर्तमान मुद्दे तटस्थ विशेषज्ञ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और पाकिस्तान द्वारा न्यायालय को सक्रिय करने का कदम "फोरम शॉपिंग" के समान है.

नई दिल्ली का न्याय आयोग (CoA) के साथ बातचीत करने से इनकार करना इसी व्याख्या पर आधारित है. केवल तटस्थ विशेषज्ञ प्रक्रिया को मान्यता देते रहने से भारत यह संकेत दे रहा है कि वह पाकिस्तान को इस विवाद को व्यापक कानूनी और राजनीतिक मंच पर विस्तारित करने की अनुमति नहीं देगा.

अदालत के नये आदेशों से पता चलता है कि वह दो समानांतर प्रक्रियाओं के बीच सूचना का पुल बनाने का प्रयास कर रही है, जिसे भारत अवैध मानता है.

Latest and Breaking News on NDTV

रणनीतिक निहितार्थों से भरा एक कानूनी नाटक

हेग में जो कुछ घट रहा है, वह महज जलविद्युत गणनाओं को लेकर कानूनी विवाद नहीं है. दशकों के संयम के बाद संधि ढांचे का कूटनीतिक रूप से इस्तेमाल करने के भारत के निर्णय की यह पहली वास्तविक परीक्षा है. पाकिस्तान के लिए, इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाना अस्तित्व की आवश्यकता है. भारत के लिए, पीछे हटना एक रणनीतिक विकल्प है.

संधि परिषद आदेश जारी करना, सुनवाई तय करना और प्रक्रियात्मक निर्देश देना जारी रख सकती है, लेकिन भारत की भागीदारी के बिना और संधि के आधिकारिक रूप से स्थगित होने के कारण, कार्यवाही एक बाध्यकारी निर्णय के बजाय एकतरफा कानूनी रिकॉर्ड बनकर रह जाने का खतरा है.

साउथ ब्लॉक के अनुसार, यही तो असल मुद्दा है.

पहलगाम के बाद से भारत का संदेश लगातार यही रहा है: संधियां जमीनी हकीकतों से अलग रहकर काम नहीं कर सकतीं और जब तक पाकिस्तान उस चीज का समाधान नहीं करता जिसे नई दिल्ली "असामान्य शत्रुता" कहती है, तब तक दुनिया की सबसे चर्चित जल-बंटवारे की संधि भी कई मायनों में अधूरी ही रहेगी.

क्या क्यूबा में भी होगा सत्ता परिवर्तन? ट्रंप ने वेनेजुएला के जरिए बढ़ाया दबाव

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indus Water Treaty, Indus Water Treaty Updates, Indus Water Treaty Pakistan, Pakistan Court Of Arbitration Card, India Indus Water Treaty Plan
Get App for Better Experience
Install Now