अमेरिका में भारतीय छात्र गिरफ्तार, इस फिलस्तीनी संगठन का प्रचार करने का लगा है आरोप

अमेरिका के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे एक भारतीय छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार भारतीय छात्र का नाम बदर खान सूरी है. वो वहां पोस्ट डॉक्टरेट फेलो थे. उन्हें अमेरिका से निर्वासित किया जाएगा. खान के वकील के मुताबिक खान को सोमवार रात वर्जिनिया स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया. पोलिटिको की एक खबर के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कुछ नकाबपोश लोग आए थे. गिरफ्तारी के कागजात के मुताबिक नकाशपोश एजेंटों ने खुद को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का कर्मचारी बताया. उन्होंने खान को बताया कि सरकार ने उनका वीजा रद्द कर दिया है.

सूरी के वकील हसन अहमद ने खान की रिहाई के लिए दायर याचिका में तर्क दिया है कि सूरी की पत्नी फलस्तीनी मूल की जो अमेरिकी नागरिक है, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है. सरकार को संदेह है कि वह और उनकी पत्नी इजरायल के प्रति अमेरिकी विदेश नीति के विरोधी हैं.

सूरी पर फिलस्तीनी संगठन हमास का प्रचार करने का आरोप है.अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है. सूरी पर एक ज्ञात या संदिग्ध आतंकी के साथ करीबी संबंध रखने का आरोप है.

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की सहायक सचिव ट्रिशिया मैक्लॉघलिन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है,''सूरी जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्र थे.वो विश्वविद्यालय में हमास का प्रचार कर रहे थे. वो सोशल मीडिया पर यहूदी-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रहे थे."

Suri was a foreign exchange student at Georgetown University actively spreading Hamas propaganda and promoting antisemitism on social media.



Suri has close connections to a known or suspected terrorist, who is a senior advisor to Hamas. The Secretary of State issued a… https://t.co/gU02gLAlX1