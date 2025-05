रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर तीन साल से ज्‍यादा का वक्‍त गुजर चुका है और अब जाकर दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लेकर वार्ता होने जा रही है. इस वार्ता पर दुनिया की नजर है तो यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्‍की ने रविवार को कहा कि वह गुरुवार को इस्तांबुल में व्लादिमीर पुतिन से वार्ता के लिए तैयार हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें तुरंत रूस के साथ वार्ता के प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए कहा था.

ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में उम्‍मीद जताई कि सोमवार को पूर्ण युद्धविराम शुरू हो जाएगा, जिससे युद्ध को खत्‍म करने और कूटनीति के लिए जरूरी आधार प्रदान किया जा सके. साथ ही जेलेंस्‍की ने कहा, "हत्याओं को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है और मैं गुरुवार को तुर्किये में पुतिन का व्‍यक्तिगत रूप से इंतजार करूंगा. मुझे उम्मीद है कि इस बार रूसी बहाने नहीं तलाशेंगे."

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…