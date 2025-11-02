दुनिया को अपनी ताकत की धौंस दिखाता अमेरिका अपने देश में गरीबों को खाना क्यों नहीं दे पा रहा?

- अमेरिका में लगभग 8 में से एक व्यक्ति अपना पेट पालने के लिए सरकारी फूड स्टैंप प्रोग्राम पर निर्भर है
- अमेरिकी सरकार के शटडाउन के कारण फूड स्टैंप प्रोग्राम SNAP को मिलने वाली फंडिंग पर संकट आ गया है
- ट्रंप सरकार ने SNAP प्रोग्राम को फंड नहीं करने की घोषणा की, जिससे गरीबों को सहायता प्राप्त करने में बाधा आ रही
क्या आपको पता है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत का धौंस दिखाता है वहां के हर आठवें इंसान में से एक को अपना पेट भरने से लिए सरकारी कूपन (फूड स्टैंप) पर निर्भर रहना पड़ता है? हालांकि गरीब अमेरिकियों के लिए चलाए जाने वाला यह प्रोग्राम ठप पड़ गया है. पिछले एक महीने से अमेरिका में सरकार का शटडाउन हुआ पड़ा है और इस कारण इस प्रोग्राम को मिलने वाली फंडिंग शनिवार से खत्म हो गई है.
अमेरिका में चलने वाले इस प्रोग्राम का नाम- फेडरल सप्लीमेंट न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम यानी SNAP नाम है. न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोग्राम के एक ऐसे ही लाभार्थी एरिक डनहम हैं जो 36 वर्षीय व्यक्ति है. एक दुर्घटना के बाद वो विकलांग हो गए हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए इस प्रोग्राम के तहत मिलने वाले फूड स्टैंप की जरूरत है. उन्होंने ने AFP को बताया, "अगर मुझे फूड स्टैंप नहीं मिलेंगे तो मैं खा नहीं पाऊंगा." उन्होंने बताया कि उनके सभी खर्चों के बाद, उनके पास हर महीने के लिए केवल 24 डॉलर (2134 रुपए) बचे हैं.
ट्रंप सरकार बोली- फंड खत्म, कोर्ट ने दिया इमजरेंसी ऑर्डर
अमेरिकी की संसद में दोनों पार्टियों- रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच चल रहे बजट मतभेदों के कारण वहां की फेडरल यानी केंद्र सरकार 1 अक्टूबर को शटडाउन की स्थिति में चली गई थी. यानी उसका बजट पास नहीं हो पाया है और सरकार को अपना काम करने के लिए कोई फंड नहीं मिला है. ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने घोषणा की है कि वह अब शनिवार से SNAP को फंड नहीं कर पाएगी. यह प्रोग्राम अमेरिका में छह दशक पहले शुरू हुआ था और यह पहली बार है जब इस प्रोग्राम को फंड नहीं मिलेगा.
हालांकि सरकार की इस घोषणा के बाद एक फेडरल जज ने शुक्रवार को हस्तक्षेप किया और सरकार को SNAP को चालू रखने के लिए अपनी इमरजेंसी फंड का उपयोग करने का आदेश दिया. ट्रंप की तरफ से कहा कि वह इस आदेश का पालन करेंगे. हालांकि AFP की रिपोर्ट के अनुसार नौकरशाही की इस रस्साकशी के बीच अमेरिका में कई गरीबों को उनको मिलने वाली सहायता बाधित हुई है.
ह्यूस्टन फूड बैंक के अध्यक्ष ब्रायन ग्रीन ने AFP को बताया कि SNAP रुकने से "ह्यूस्टन क्षेत्र में लगभग 425,000 घर प्रभावित होंगे... इसलिए हर समुदाय इस बीच इन परिवारों की मदद के लिए आगे आने की कोशिश कर रहा है." उन्होंने समझाया कि SNAP की फंडिंग फिर से शुरू करने के न्यायिक आदेश के बावजूद, "राज्यों को इस प्रोग्राम को फिर से शुरू करने में कई दिन लगेंगे... उन सभी को रुकना पड़ा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे."
