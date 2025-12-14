विज्ञापन
विशेष लिंक

खौफनाक वीडियो: ऑस्ट्रेलिया में जश्न मना रहे यहूदियों पर हमलावर कैसे बरसा रहे थे गोली

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच गोलीबारी का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दो लोगों को ऊंचाई वाले स्थान से गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है. वहीं एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति एक हमलावर को काबू में कता हुआ नजर आ रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
खौफनाक वीडियो: ऑस्ट्रेलिया में जश्न मना रहे यहूदियों पर हमलावर कैसे बरसा रहे थे गोली
नई दिल्ली:

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच गोलीबारी हुई है. ये गोलीबारी की घटना उस समय हुई यहूदी समुदाय के लोग हनुक्‍का त्‍योहार का जश्न मना रहे थे.यह त्योहार सोमवार को मनाया जाएगा. इस घटना में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है. दो हथियारबंद लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें से एक व्यक्ति को जांबाजी दिखाते हुए एक व्यक्ति ने पकड़ लिया. इस व्यक्ति ने हमलावर को गिराने के बाद उसकी बंदूक उसी पर तान दी.इस घटना े पूरी दुनिया को झोकझोर कर रख दिया. इस घटना के बाद सिडनी में अफरा-तफरी का माहौल है. लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया है. 

बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें दो लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इन लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं. इनके हाथ में बंदूक नजर आ रही है. ये हलावर एक ऊंची जगह से आम लोगों को निशाना बनाते हुए गोली चला रहे हैं. 

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच गोलीबारी में घायल हुए एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाती पुलिस.

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच गोलीबारी में घायल हुए एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाती पुलिस.

कारो की ओट लेकर शूट किए गए 12 सेकेंड के वीडियो में गोली चलने की 12 बार आवाज आती है. इस दौरान छत पर खड़े हमलावरों के एक साथ अपनी दाहिने ओर चलते हुए देखा जा सकता है. वीडियो के बैकग्राउंड से साइरन और लोगों के चीखने चिल्लाने की भी आवाजें सुनी जा सकती है. 


वही सोशल मीडिया साइट एक्स पर एमिली जुनिपर (@emilyjuniper_ ) नाम के एक यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया है. इसमें एक व्यक्ति को एक हमलावर पर काबू पाते हुए दिखाया गया है. वह व्यक्ति हमलावर की बंदूक छीनकर उसी पर तान देता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि एनडीटीवी सोशल मीडिया से लिए गए किसी भी वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में यहूदी त्योहार हनुक्का के दौरान फायरिंग, बॉन्डी बीच पर कम से कम 10 लोगों की मौत, कई घायल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Australia, Sydney, Emergency Service
Get App for Better Experience
Install Now