खौफनाक वीडियो: ऑस्ट्रेलिया में जश्न मना रहे यहूदियों पर हमलावर कैसे बरसा रहे थे गोली

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच गोलीबारी हुई है. ये गोलीबारी की घटना उस समय हुई यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का त्योहार का जश्न मना रहे थे.यह त्योहार सोमवार को मनाया जाएगा. इस घटना में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है. दो हथियारबंद लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें से एक व्यक्ति को जांबाजी दिखाते हुए एक व्यक्ति ने पकड़ लिया. इस व्यक्ति ने हमलावर को गिराने के बाद उसकी बंदूक उसी पर तान दी.इस घटना े पूरी दुनिया को झोकझोर कर रख दिया. इस घटना के बाद सिडनी में अफरा-तफरी का माहौल है. लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया है.
Active shooting at Bondi Beach in Sydney— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) December 14, 2025
Horrible footages
Looks like Zionist lobby started some massive false flag
Evils like Laura Loomer were signalling this for a while nowpic.twitter.com/uxdlle62qD
बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें दो लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इन लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं. इनके हाथ में बंदूक नजर आ रही है. ये हलावर एक ऊंची जगह से आम लोगों को निशाना बनाते हुए गोली चला रहे हैं.
कारो की ओट लेकर शूट किए गए 12 सेकेंड के वीडियो में गोली चलने की 12 बार आवाज आती है. इस दौरान छत पर खड़े हमलावरों के एक साथ अपनी दाहिने ओर चलते हुए देखा जा सकता है. वीडियो के बैकग्राउंड से साइरन और लोगों के चीखने चिल्लाने की भी आवाजें सुनी जा सकती है.
Australian of the year after disarming the gunman at Bondi beach shooting. pic.twitter.com/V6iC1h8dVb— Emily Juniper 😈🦋 (@emilyjuniper_) December 14, 2025
वही सोशल मीडिया साइट एक्स पर एमिली जुनिपर (@emilyjuniper_ ) नाम के एक यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया है. इसमें एक व्यक्ति को एक हमलावर पर काबू पाते हुए दिखाया गया है. वह व्यक्ति हमलावर की बंदूक छीनकर उसी पर तान देता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि एनडीटीवी सोशल मीडिया से लिए गए किसी भी वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.
ये भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में यहूदी त्योहार हनुक्का के दौरान फायरिंग, बॉन्डी बीच पर कम से कम 10 लोगों की मौत, कई घायल
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं