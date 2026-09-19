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रियाद एयरपोर्ट के पास आग लगने के बाद हूती विद्रोही बोले- सऊदी के "संवेदनशील ठिकानों" को निशाना बनाया

यमन के हूती विद्रोहियों ने अचानक ज़ोरदार हमला करके बड़े इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है, जिससे सऊदी अरब समर्थित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के सामने जवाबी कार्रवाई करने की चुनौती खड़ी हो गई है.

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रियाद एयरपोर्ट के पास आग लगने के बाद हूती विद्रोही बोले- सऊदी के "संवेदनशील ठिकानों" को निशाना बनाया
सऊदी पर हमले का हूतियों ने फिर हमला करने का दावा किया है.
  • यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यानबू में सैन्य हमले किए हैं
  • हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों के साथ ड्रोन का इस्तेमाल कर दो सफल अभियान चलाए
  • रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अरामको के फ्यूल टैंक में आग लगी, जिसे अग्निशमन कर्मियों ने बुझाया
सऊदी अरब इस हमले का क्या जवाब देगा?

यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को कहा कि उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में "संवेदनशील ठिकानों" और देश के बंदरगाह शहर यानबू में तेल सुविधाओं को निशाना बनाकर हमले किए. ये हमले सऊदी राजधानी में लोगों द्वारा धमाकों की खबर मिलने के कुछ ही घंटों बाद किए गए.

हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा, "राजधानी सना को निशाना बनाने की सऊदी दुश्मन की आपराधिक कोशिशों के जवाब में... यमनी सशस्त्र बलों ने बड़ी संख्या में बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके दो सफल सैन्य अभियान चलाए. पहला हमला सऊदी राजधानी रियाद में संवेदनशील ठिकानों पर और दूसरा यानबू में अरामको की सुविधाओं पर किया गया."

AFP के एक पत्रकार के अनुसार, हूती विद्रोहियों का यह बयान तब आया जब अग्निशमन कर्मियों ने शनिवार को रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक फ्यूल डिपो में सऊदी तेल कंपनी अरामको के लोगो वाले फ्यूल टैंक में लगी आग को बुझाया.

ट्रैकिंग वेबसाइट FlightRadar24 ने रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर "बड़ी दिक्कतों" की खबर दी, जिसके बाद वहां हवाई यातायात सामान्य होने लगा.

यमन के हूती विद्रोहियों ने अचानक ज़ोरदार हमला करके बड़े इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है, जिससे सऊदी अरब समर्थित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के सामने जवाबी कार्रवाई करने की चुनौती खड़ी हो गई है.

रात में हमले का अलर्ट था

शनिवार को हुई इस रुकावट से पहले सऊदी अधिकारियों ने रात में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया था; पड़ोसी देश यमन में इस महीने लड़ाई तेज़ होने के बाद से यह ऐसी पहली चेतावनी थी. सुबह-सुबह मिले अलर्ट के कुछ घंटों बाद, निवासियों ने AFP को बताया कि उन्होंने राजधानी के कुछ हिस्सों में धमाकों जैसी आवाज़ें सुनीं.

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