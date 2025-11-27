हांगकांग में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ जब एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई. न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार घटना में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और 279 लोग अब तक लापता हैं. जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. अब पुलिस ने तीन लोगों को गैर-इरादतन हत्या के शक में गिरफ्तार किया है. स्‍थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह आग शहर में सालों में लगी सबसे खतरनाक आग है. बुधवार दोपहर को लगी आग के न्यू टेरिटरीज के एक सबअर्ब ताई पो डिस्ट्रिक्ट में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की आठ में से सात ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग में फैल गई.

आग का फैलना असामान्‍य

घटना में सैकड़ों लोगों को निकाला भी गया. रात होते ही खिड़कियों से तेज लपटें और धुआं निकल रहा था. अधिकारियों ने पहले कहा था कि जांचकर्ता इस बात का भी पता लगाएंगे ऊंची बिल्डिंग की बाहरी दीवारों पर लगा मटीरियल आग रोकने के स्टैंडर्ड को पूरा करता है या नहीं, क्योंकि आग का तेजी से फैलना असामान्य था. अधिकारियों ने बताया कि आग एक बिल्डिंग, 32-मंजिला टावर के बाहरी मचान पर लगी और बाद में बिल्डिंग के अंदर और फिर आस-पास की बिल्डिंग में फैल गई.

कंपनी की होगी जांच

उनका कहना है कि शायद तेज हवा की वजह से आग को फैलने में मदद मिली. सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV के मुताबिक, चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को मारे गए फायरफाइटर के लिए दुख जताया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई. उन्होंने हताहतों और नुकसान को कम करने की कोशिश करने की भी अपील की. हांगकांग पुलिस फोर्स की सीनियर सुपरिटेंडेंट एलीन चुंग ने कहा कि पुलिस उस कंपनी की जांच कर रही है जो बिल्डिंग पर मेंटेनेंस का काम कर रही थी.

1980 के दशक की बिल्डिंग

उन्होंने कहा, 'हमारे पास यह मानने का कारण है कि कंपनी के इंचार्ज ने बहुत लापरवाही की, जिससे यह हादसा हुआ और आग बेकाबू होकर फैल गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए.' चुंग ने कहा कि पुलिस ने ताई पो, न्गाउ ताऊ कोक और सैन पो कोंग जिलों से सुबह करीब 2 बजे (1800 GMT) तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. सेंटालाइन प्रॉपर्टी समेत हांगकांग की प्रॉपर्टी एजेंसियों के मुताबिक, वांग फुक कॉम्प्लेक्स में करीब 2,000 अपार्टमेंट हैं, जिनमें करीब 4,600 लोग रहते हैं. सेंसस डेटा से पता चलता है कि यहां रहने वाले एक-तिहाई से ज्‍यादा लोग 65+ साल के हैं. इसे 1980 के दशक में बनाया गया था और हाल ही में इसका सबसे बड़ा रेनोवेशन काम पूरा हुआ है.

बांस की मचान बनी वजह?

ताई पो, न्यू टेरिटरीज का एक सबअर्बन इलाका है, जो हांगकांग के उत्तरी हिस्से में है और चीन के मुख्य शहर शेनझेन के बॉर्डर के पास है. हांगकांग में बिल्डिंग बनाने और रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स में बांस की मचान आम बात है, हालांकि सरकार ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि वह सुरक्षा की चिंताओं के कारण पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए इसे धीरे-धीरे हटाना शुरू कर देगी. यह आग हांगकांग में सालों में लगी सबसे खतरनाक आग है. नवंबर 1996 में, कॉव्लून की एक कमर्शियल बिल्डिंग में लेवल 5 की आग में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जो लगभग 20 घंटे तक लगी रही.

