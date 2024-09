हिजबुल्‍लाह चीफ हसन नसरल्‍लाह मारा गया है. इजरायली सेना आइडीएफ ने इस बात की पुष्टि कर दी है. इजरायल का कहना है कि अब दुनिया को नसरल्‍लाह नहीं डरा पाएगा. आईडीएफ ने कहा, 'सेना ने उनके साथ-साथ हिजबुल्लाह के अतिरिक्त कमांडरों और ऑपरेटिव्स को भी मार गिराया है.' इससे पहले इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने लेबनान में हवाई हमलों के दौरान हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को मार गिराया है. हालांकि, लेबनान और हिजबुल्‍लाह की ओर से अभी नसरल्‍लाह के मारे जाने की पुष्टि होना बाकी है.

नसरल्‍लाह की मौत को कंफर्म करते हुए इजरायली आर्मी आईडीएफ ने एक्‍स पर पोस्‍ट किया, 'हसन नसरल्‍लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा.'

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.