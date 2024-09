इजरायल (Israel) और हिज्‍बुल्‍लाह (Hezbollah) ने रविवार को एक-दूसरे के खिलाफ बड़े हमले किए हैं. इन हमलों के बाद हमास के साथ युद्ध में जुटे इजरायल की लेबनान के साथ जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही है. हिज्‍बुल्‍लाह ने रविवार तड़के उत्तरी इजरायल में रमत डेविड एयरबेस को सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से निशाना बनाया. हिज्‍बुल्‍लाह ने लेबनानी इलाकों पर इजरायली हमलों के जवाब में यह हमला किया है. इजरायल ने लेबनानी इलाकों में अपने लड़ाकू विमानों से हमला किया था.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक हिज्‍बुल्‍लाह ने एक बयान में कहा, "रमत डेविड बेस, जायोनी यूनिट के तीन मेन एयरबेस में से एक है, जिसका लेबनान और सीरिया के लिए रणनीतिक महत्व है."

बयान में कहा गया, "यह बेस हाइफा/तिबेरियस एक्सिस पर स्थित है, इसका क्षेत्रफल 10 किलोमीटर से कम नहीं है, लड़ाकू और जासूसी विमान यहीं से उड़ान भरते हैं, इसके चारों तरफ एडवांस्ड मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं."

लेबनानी सैन्य सूत्रों ने बताया कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने रविवार तड़के लेबनान के दक्षिण और पूर्व में कई कस्बों और गांवों पर हवाई हमले किए. उन्होंने कहा कि इजरायली लड़ाकू विमान और ड्रोन अधिकांश लेबनानी क्षेत्रों के आसमान में उड़ान भर रहे हैं.

इजरायली सेना ने कहा कि उसने शनिवार को लगभग 290 ठिकानों पर हमला किया. इनमें हजारों हिज्‍बुल्‍लाह रॉकेट लॉन्चर बैरल शामिल थे. इजरायली सेना के मुताबिक वह और टारगेट्स पर हमला करना जारी रखेगी.

इजरायल ने कई उत्तरी क्षेत्रों में स्कूलों को बंद कर दिया और लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी. अस्पतालों को आदेश दिया कि वे अपने ऑपरेशन उन जगहों पर करें, जहां रॉकेट और मिसाइल फायर से अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था हो. वहीं रविवार की सुबह लेबनान से कोई सरकारी निर्देश नहीं आया.

इजरायल ने हिज्‍बुल्‍लाह पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक्‍स पर जलती कारों का एक वीडियो पोस्‍ट करते हुए कहा कि हिजबुल्‍लाह आतंकवाद आम नागरिकों को निशाना बना रहा है. हजारों इजरायली नागरिकों ने बम आश्रयों में छिपकर अपनी रात बिताई, जबकि रॉकेटों की बौछारें उनके सिर के ऊपर से गुजर रही थीं, कुछ उनके घरों से टकरा रही थीं और रॉकेट अलर्ट सायरन पूरी रात लगातार बजते रहे. अपनी जान के खतरे के कारण हजारों बच्‍चे आज स्कूल जाने के बजाय बम आश्रय स्थलों में रहेंगे.

