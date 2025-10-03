कैक्टस सब्जी, दाल कबाब…राशन के लिए जूझते गाजा की उम्मीद बनी इस वायरल शेफ की आसान और हेल्दी रेसिपी

हमास के शुरुआती हमले के बाद गाजा में इजरायल के जंग को छेड़े ठीक 2 साल होने वाले हैं. इस जंग ने गाजा को पंगु बना दिया है. यहां भूखमरी की स्थिति है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यहां अकाल पड़ गया है, 66 हजार लोगों की मौत हो चुकी है. गाजा के लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, यहां कि माएं खुद इतनी कमजोर हो गई हैं कि अपने बच्चों को पिलाने के लायक दुध उनके स्तन में नहीं उतर रहा. जिन नवजात बच्चों ने अपनी माओं को खो दिया है उन्हें उनकी दादियां काबुली चने पीसकर पानी में मिलाकर दे रही हैं.

भूख की इस जंग के बीच एक सेलिब्रिटी शेफ ऐसी भी है जो गाजा के लोगों को इस भूख को मात देने की तरकीब बता रही है. घर में जो कुछ बचा खुचा है, उसी से डिश तैयार करना सिखा रही है. इनका नाम है शेफ यास्मीन नासिर.

शेफ यास्मीन नासिर जॉर्डन की एक टैलेंटेड शेफ हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. यास्मीन भोजन की कमी का सामना कर रहे गाजा के लोगों के लिए स्पेशल डिजाइन किए गए अपने प्लांट बेस्ड व्यंजनों के साथ सोशल मीडिया पर तूफान ला रही हैं. अपनी क्रिएटिविटी और करुणा के लिए जानी जाने वाली यास्मीन का काम उनके खानों के स्वाद से कहीं आगे तक जाता है. यह टिकाऊ खाना पकाने, भोजन की बर्बादी को पूरी तरह रोकने और संकट में फंसे गाजा के लोगों में आशा जगाने की कहानी है.

यास्मीन नासिर ने अपना मिशन बताया है: लोगों को ऐसे खाने की रेसिपी बताना जो पौष्टिक हो, पौधे-आधारित यानी प्लांट बेस्ड हो और उन सामग्रियों (इंग्रेडिएंट) से बनाया जा सके जो वास्तव में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के पास हों. उसके नुस्खे जीवनरक्षक हैं.

गाजा में लोगों ने वास्तव में उसका रेसिपी को आजमाया है और उन्हें पसंद किया है. उनके आसान तरीके परिवारों को अपने राशन को लंबा चलाने बढ़ाने, पौष्टिक भोजन करने और बेहत मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद सामान्य स्थिति की भावना महसूस करने के लिए सशक्त बनाते हैं.