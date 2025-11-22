G20 में पीएम मोदी... मेलोनी ने मुस्कुराते हुए किया नमस्ते, ब्राजीली राष्ट्रपति ने लगा लिया गले

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. समिट में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की भी मुलाकात हुई. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को मुस्कुराते हुए नमस्ते किया और हाथ मिलाया. ब्राजीली राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने मुलाकात के दौरान पीएम मोदी को गले लगा लिया. उनकी यूके के पीएम कीर स्टार्मर, यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस आदि कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात हुई.

बीते कुछ वर्षों में भारत और इटली की दोस्ती काफी मजबूत हुई है. इससे पहले जून 2025 में कनाडा के कनानास्किस में आयोजित 51वें जी7 समिट के दौरान पीएम मोदी की इटली की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी. दोनों नेताओं ने भारत-इटली के बीच सहयोग और संबंध को मजबूत बनाने का वादा किया था.

बता दें, सितंबर में पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को एक असाधारण राजनेता बताया था. साथ ही मेलोनी की जीवनी को "मन की बात" या दिल से निकले विचार बताया था. इटली की पीएम की ऑटोबायोग्राफी का नाम 'आई एम जॉर्जिया' है. इस किताब की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने भारत और इटली के बीच मजबूत संबंधों पर बल दिया है, जो "साझी सांस्कृतिक सोच- विरासत का संरक्षण, समुदाय की शक्ति और एक प्रेरणा के रूप में नारीत्व का उत्सव" पर आधारित हैं.

इटली की पीएम मेलोनी ने भी अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा था कि दोनों देशों के बीच रिश्ता अभी भी काफी मजबूत है. इटैलियन न्यूज एजेंसी एडनक्रोनोस के मुताबिक, मेलोनी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूं, उन्होंने 'आई एम जॉर्जिया' किताब के इंडियन एडिशन की प्रस्तावना में जो शब्द कहे हैं, उन्होंने मुझे गहराई से प्रभावित किया है. ये शब्द ऐसी भावनाएं हैं जिनका मैं पूरे दिल से इज्जत करती हूं, और ये हमारे देशों के बीच मजबूत रिश्ते को दिखाते हैं.

इटली की प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक तस्वीर भी साझा की थी. पीएम मोदी ने मेलोनी की शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया था और भारत-इटली रिश्तों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई थी.

पीएम मोदी ने 10 सितंबर को मेलोनी के साथ टेलीफोन पर बात की थी और दोनों नेताओं ने भारत-इटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा बनाने के कमिटमेंट को दोहराया था. मेलोनी ने 2026 में भारत द्वारा होस्ट किए जाने वाले एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए समर्थन जताया.