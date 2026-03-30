ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट: लेबनान में इजरायल का एक्शन तेज, बेरूत में फिर मिसाइल हमले, चारों तरफ अफरा-तफरी

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साउथ लेबनान में जमीनी हमला तेज करने का आदेश दिया है. लेबनान के हिज्बुल्लाह को इजरायल आतंकी संगठन मानता है. ईरान के साथ जब से जंग शुरू हुई है, तब से इजरायल ने लेबनान में जोरदार हमले किए हैं. अब सोमवार सुबह लेबनान की राजधानी बेरूत के रेहाब इलाके में इजरायल ने फिर बमबारी की. इजरायल इन हमलों को हिज्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई बताता है, जबकि हिज्बुल्ला का कहना है कि वह अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है.

सोमवार सुबह बेरूत में कुबैत एंबेसी के पास रेहाब इलाके में कई मिसाइलें गिरीं. हालांकि, नुकसान और हताहतों की संख्या के बारे में तुरंत पता नहीं चल पाया है. मौके पर एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तेजी से आती दिखीं. बमबारी के बाद लोगों में मची अफरा-तफरी और दहशत के बीच, NDTV ने कई एंबुलेंस को प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालते देखा. इस हमले से संकेत मिलता है कि इजरायल बेरूत के उन और भी इलाकों को निशाना बना रहा है, जहां पिछले एक महीने में हमले नहीं हुए थे.

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पिछले 24 घंटों में लेबनान में इजरायली हमलों में 9 स्वास्थ्यकर्मी और संयुक्त राष्ट्र की पीसकीपिंग सेना का एक जवान समेत कई लोग मारे गए हैं. हिज्बुल्लाह के हमलों में 6 इजरायली सैनिक भी घायल हुए हैं. ईरान के साथ जब से जंग शुरू हुई है, तब से लेबनान भी इजरायली हमले झेल रहा है. पिछले एक महीने में 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और 1100 लोग मारे गए हैं. पीड़ितों में 100 से ज्यादा बच्चे, मेडिकल स्टाफ और पत्रकार शामिल हैं.

संयुक्त राष्ट्र के महासिचव एंटोनियो गुटेरेस ने रविवार को लेबनान में पीसकीपिंग फोर्स के एक जवान के मारे के बाद जवाबदेही तय करने की मांग की है. उन्होंने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने और संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा करने का आह्वान किया है.

I strongly condemn Sunday's incident during which an Indonesian peacekeeper of @UNIFIL_ was killed amidst hostilities between Israel & Hizbullah. Another Indonesian peacekeeper was seriously injured in the same incident.



My deepest condolences to the family, friends &… — António Guterres (@antonioguterres) March 30, 2026

एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, 'मैं रविवार की उस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच चल रही लड़ाई के दौरान एक इंडोनेशियाई पीसकीपर मारा गया. इसी घटना में एक और इंडोनेशियाई पीसकीपर गंभीर रूप से घायल हो गया.'

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हिज्बुल्लाह ने दावा किया है कि नेतन्याहू ने इजरायली सेना को साउथ लेबनान में हमले तेज करने के निर्देश दिए हैं और इसके बाद उसने इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया है.

रिपोर्ट के अनुसार, हिज्बुल्लाह ने कहा है कि उसने उत्तरी इजरायल के मेटुला शहर पर रॉकेट दागे और साउथ लेबनान में खियाम के पूर्व में इजरायली सैनिकों को भी निशाना बनाया. इजरायल ने इस गोलीबारी में 6 सैनिकों के घायल होने की पुष्टि की है. उत्तरी कमांड से जारी एक वीडियो में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अपनी सेना को बफर जोन का और विस्तार करने के निर्देश दिए हैं.

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