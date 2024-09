संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस और UNGA के नए अध्यक्ष फिलेमोन यांग से मिले विदेश मंत्री जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के नए अध्यक्ष फिलेमोन यांग से अलग-अलग मुलाकात की तथा ‘‘विविधता में एकता'', ‘‘शांति'' एवं ‘‘मानव कल्याण'' के यांग के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए पश्चिम एशिया और यूक्रेन में संघर्ष जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की.

जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका में हैं और उन्होंने गुरुवार को महासभा के सत्र से इतर गुटेरेस तथा यांग से मुलाकात की. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गुटेरेस से मुलाकात करने के बाद ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बात करना हमेशा खुशी की बात होती है. भविष्य के लिए समझौते, बहुपक्षवाद में सुधार, एआई, जलवायु कार्रवाई, पश्चिम एशिया और यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा की.''

बैठक पर महासचिव के प्रवक्ता के कार्यालय द्वारा जारी संदेश में कहा गया कि गुटेरेस ने ‘‘संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के सहयोग की सराहना की.''

दोनों नेताओं ने 22-23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित भविष्य के शिखर सम्मेलन और इसके कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भूराजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की. वे सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने तथा समकालीन दुनिया की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इसे ‘‘विस्तारित'' करने पर भी सहमत हुए.

Always a pleasure to speak with @UN Secretary General @antonioguterres.



Discussed the Pact for the Future, reforming multilateralism, AI, climate action, West Asia and Ukraine. #UNGA79

🇮🇳 🇺🇳 pic.twitter.com/yd44yjxlAg