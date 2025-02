Fact Check: फ्रांस में PM मोदी के टैक्सी से यात्रा करने के दावे से एडिटेड तस्वीर वायरल

CLAIM फ्रांस में पीएम मोदी को टैक्सी से यात्रा कराई गई.

FACT CHECK बूम ने अपनी जांच में पाया कि पीएम मोदी के अक्टूबर 2021 के इटली दौरे की एक तस्वीर को एडिट कर फ्रांस में अपमान के दावे से वायरल किया गया है.

सोशल मीडिया पर एक एडिटेड तस्वीर इस दावे से वायरल है कि फ्रांस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैक्सी से यात्रा करनी पड़ी. बूम ने अपनी जांच में पाया कि पीएम मोदी के अपमान के दावे से वायरल तस्वीर एडिटेड है. यह तस्वीर 31 अक्टूबर 2021 को पीएम मोदी के वेटिकन सिटी दौरे की है, जहां उन्होंने कैथोलिक ईसाईयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी. वायरल तस्वीर में FD 330 MP नंबर वाली वोक्सवैगन कंपनी की कार से पीएम मोदी को उतरते देखा जा सकता है. उनके साथ एक सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद है. तस्वीर में स्विस गार्ड भी नजर आ रहे हैं.

फेसबुक यूजर ने तस्वीर के साथ मजाक उड़ाते हुए लिखा है, 'फ्रांस वालो हमारे विष गुरु की इतनी बेइज्जती तो मत करो, टैक्सी से लेकर नहीं जाना चाहिए था.'

आर्काइव लिंक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी यह पोस्ट इसी दावे से वायरल है. आर्काइव लिंक

फैक्ट चेक

दावे की जांच के लिए हमने वायरल तस्वीर को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया. सर्च के दौरान हमें एक्स पर न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर मिली, जिसमें फ्रंट का व्यू नजर आ रहा है.

एएनआई के अनुसार, यह तस्वीर पीएम मोदी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात के दौरान अक्टूबर 2021 की है. सर्च के दौरान हमें एएनआई के एक्स हैंडल पर ही पीएम मोदी के वेटिकन सिटी दौरे का एक वीडियो भी मिला. इस वीडियो में वायरल इमेज के विजुअल को देखा जा सकता है.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi at the Vatican City to meet Pope Francis



He is accompanied by NSA Ajit Doval and EAM Dr S Jaishankar pic.twitter.com/JZiMbXUtLN