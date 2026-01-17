विज्ञापन
ग्रोक ने तो एलन मस्क के बच्चे की मां को भी नहीं छोड़ा, 'गंदी तस्वीरों' का मामला कोर्ट पहुंचा

सेंट क्लेयर, मस्क के 16 महीने के बेटे रोमुलस की मां हैं. वह न्यूयॉर्क शहर में रहती हैं, जहां उन्होंने राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है.

  • एशले सेंट क्लेयर ने अपनी डीपफेक तस्वीरों के गलत उपयोग पर xAI कंपनी के खिलाफ न्यूयॉर्क में मुकदमा दायर किया है
  • उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रोक चैटबॉट ने उनकी यौन उत्तेजक और अपमानजनक डीपफेक तस्वीरें बनाई और वितरित कीं
  • xAI ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई के बजाय उनकी प्रीमियम सदस्यता और सत्यापन चिह्न हटा दिए और फॉलोअर कमाई रोकी
एलन मस्क के एक बच्चे की मां ने उनकी एआई कंपनी पर मुकदमा दायर किया है. उनका कहना है कि ग्रोक चैटबॉट ने यूजर्स को उनकी डीपफेक तस्वीरें बनाने की अनुमति दी, जिससे उन्हें अपमान और मानसिक पीड़ा हुई है. 27 वर्षीय एशले सेंट क्लेयर खुद को लेखिका और राजनीतिक रणनीतिकार बताती हैं. सेंट ने गुरुवार को न्यूयॉर्क शहर में xAI के खिलाफ दायर मुकदमे में आरोप लगाया है कि इन तस्वीरों में उनकी 14 साल की उम्र की पूरी तरह से कपड़े पहनी हुई तस्वीर को बदलकर बिकिनी में दिखाया गया है, और अन्य तस्वीरों में उन्हें वयस्क के रूप में यौन उत्तेजक मुद्राओं में और स्वस्तिक चिन्ह वाली बिकिनी पहने हुए दिखाया गया है. सेंट क्लेयर यहूदी हैं. ग्रोक मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उपलब्ध है.

सेंट क्लेयर के आरोप 

  1. एपी के अनुसार, सेंट क्लेयर ने बताया कि पिछले साल जब ये डीपफेक तस्वीरें सामने आने लगीं, तो उन्होंने X को इसकी सूचना दी और इन्हें हटाने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म ने पहले जवाब दिया कि ये तस्वीरें उसकी नीतियों का उल्लंघन नहीं करतीं. फिर उसने वादा किया कि उसकी सहमति के बिना उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल या उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
  2. सेंट क्लेयर ने बताया कि इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए उनकी प्रीमियम X सदस्यता और सत्यापन चिह्न हटा दिया, उनके 10 लाख फॉलोअर्स वाले अकाउंट से कमाई करने पर रोक लगा दी और उनकी अपमानजनक फर्जी तस्वीरें दिखाना जारी रखा.
  3. मुकदमे के साथ संलग्न एक दस्तावेज़ में उन्होंने कहा, "xAI द्वारा मेरी इन डिजिटल रूप से बदली गई तस्वीरों को बनाने और वितरित करने के कारण मुझे गंभीर पीड़ा और मानसिक कष्ट हुआ है और अभी भी हो रहा है. मैं अपमानित महसूस कर रही हूं और मुझे लगता है कि जब तक ग्रोक मेरी ये तस्वीरें बनाता रहेगा, यह दुःस्वप्न कभी खत्म नहीं होगा." उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उन लोगों से डर लगता है जो उनकी डीपफेक तस्वीरें देखते हैं.

रोमुलस की मां हैं सेंट

सेंट क्लेयर, मस्क के 16 महीने के बेटे रोमुलस की मां हैं. वह न्यूयॉर्क शहर में रहती हैं, जहां उन्होंने राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है. वह कथित भावनात्मक पीड़ा और अन्य दावों के लिए अज्ञात राशि के हर्जाने की मांग कर रही हैं, साथ ही अदालत से यह आदेश देने की भी मांग कर रही हैं कि xAI को उनके और डीपफेक वीडियो बनाने से तुरंत रोका जाए.

कंपनी भी मंग रही मुआवजा

गुरुवार को बाद में, xAI के वकीलों ने मुकदमे को मैनहट्टन स्थित संघीय अदालत में स्थानांतरित कर दिया और न्यायाधीश से मामले की सुनवाई वहीं करने का अनुरोध किया. उसी दिन, xAI ने उत्तरी टेक्सास जिले की संघीय अदालत में सेंट क्लेयर के खिलाफ जवाबी मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने xAI यूजर समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार कंपनी के खिलाफ मुकदमे टेक्सास की संघीय अदालत में दायर किए जाने चाहिए. कंपनी भी उनके खिलाफ अज्ञात राशि के मुआवजे की मांग कर रही है.

X ने पहले क्या कहा

बुधवार को अपनी घोषणा में, X ने कहा कि वह ग्रोक पर अन्य सुरक्षा उपाय लागू कर रहा है, जिसमें फोटो निर्माण और संपादन को केवल सशुल्क खातों तक सीमित करना शामिल है, जिससे जवाबदेही में सुधार होगा. कंपनी ने कहा कि वह बाल यौन शोषण, बिना सहमति के नग्नता और अवांछित यौन सामग्री के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं रखती है, और ऐसी सामग्री को तुरंत हटा देगी और बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल खातों की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देगी.

