मस्क ने एपस्टीन मामले में ट्रंप को फिर घेरा, बोले, 'जो वायदा किया है उसे पूरा करो'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेफ्री एपस्टीन की मौत के मामले में अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी का बचाव किया. इसके बाद एलन मस्क ने ट्रंप पर निशाना साधा. दरअसल सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ट्रंप ने कहा कि, बार-बार एपस्टीन के बारे में बात करना समय बर्बाद करने की बात है. इस पर मस्क ने कहा, 'उन्होंने आधा दर्जन बार "एपस्टीन" कहा और सबको एपस्टीन के बारे में बात बंद करने के लिए बोल रहे हैं, बस किए वादे के अनुसार फाइल जारी कर दो'

Seriously. He said “Epstein” half a dozen times while telling everyone to stop talking about Epstein. Just release the files as promised.

आपको बता दें कि जेफ्री एपस्टीन के मामले में अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के खिलाफ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं. इसी को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका बचाव किया. ट्रंप ने कहा कि, हमारी सरकार की बातें दुनियाभर में हो रही हैं, पर कुछ लोग हमें नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, वो भी उसके लिए जो किसी के लिए जरूरी नहीं है. बार-बार उसके बारे में बात करना समय की बर्बादी ही है. हम सभी का फोकस 2020 के हुए चुनावों की धांधली पर होना चाहिए. FBI को एपस्टीन छोड़, चुनावों में हुई धांधली की जांच में लगना चाहिए.'

This is a very big deal.



What the hell kind of system are we living in if thousands of kids were abused, the government has videos of the abusers and yet none of the abusers are even facing charges!?