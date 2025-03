राहत सामग्री, NDRF और मेडिकल टीम... भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए कुछ यूं कर रहा है भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद

म्यांमार में बीते दिनों आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 1600 को पार कर गई है. वहीं घायलों की संख्या भी 3400 से ज्यादा है. म्यांमार में हर तरफ तबाही का मंजर है. मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं. भारत समेत कई देशों ने म्यांमार की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है. भारत ऑपरेशन ब्रह्मा की मदद से पीड़ित लोगों तक मदद पहुंचा रहा है.

भारत कर रहा है हर संभव मदद

A 118-member Indian Army Field Hospital unit is en route to Mandalay from Agra.



The team will assist in providing first aid and emergency medical services to the people of Myanmar.



