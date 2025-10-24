विज्ञापन
चीन, ड्रग्स और 3.3 लाख मौतें... ट्रंप ने जिनपिंग से मुलाकात से पहले क्यों दी कड़ी चेतावनी

Donald Trump- Xi Jinping Meeting: डोनाल्ड ट्रंप 30 अक्टूबर को साउथ कोरिया के बुसान में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे.

चीन, ड्रग्स और 3.3 लाख मौतें... ट्रंप ने जिनपिंग से मुलाकात से पहले क्यों दी कड़ी चेतावनी
  • डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले चीन की फेंटेनाइल तस्करी में भूमिका पर कड़ी चेतावनी दी है
  • ट्रंप ने कहा चीन वेनेजुएला के रास्ते अमेरिका में फेंटेनाइल भेजकर करोड़ों डॉलर कमाता है और इस पर सवाल उठाएंगे
  • 30 अक्टूबर को बुसान में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के ठीक पहले अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं और एक बड़ी चेतावनी दे दी है. ट्रंप ने गुरुवार, 23 अक्टूबर को वेनेजुएला के रास्ते से अमेरिका में फेंटेनाइल ड्रग्स की तस्करी में चीन की कथित भूमिका पर सख्त रुख अपनाया. उन्होंने चीन पर अमेरिका में ड्रग्स भेजने के लिए वेनेजुएला को ट्रांजिट प्वाइंट के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाया है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब मैं राष्ट्रपति शी से मिलूंगा तो पहला सवाल मैं फेंटेनाइल पर ही करूंगा.

व्हाइट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान ट्रंप ने कहा, "मैं राष्ट्रपति शी से मिल रहा हूं... पहला सवाल जो मैं उनसे पूछने जा रहा हूं वह फेंटेनाइल है. वे (चीन) हमारे देश में फेंटेनाइल बेचकर 100 मिलियन डॉलर कमाते हैं. उन्हें 20% टैरिफ देकर 100 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है. इसलिए यह एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल नहीं है... यह उन चीजों में से एक है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं... वे ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा जुर्माना देते हैं... हम देखेंगे कि अगले सप्ताह के अंत में क्या होता है... मैं वास्तव में, साउथ कोरिया राष्ट्रपति शी से मिल रहा हूं...''

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 30 अक्टूबर को साउथ कोरिया के बुसान में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. बुसान बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों शक्तियों यानी अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. अमेरिकी इस अहम शिखर सम्मेलन के कुछ ही दिनों बाद चीन से होने वाले आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है.

बुसान में होने जा रही यह मुलाकात 2019 के बाद ट्रंप और शी के बीच पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी. आखिरी बार दोनों 2019 में जापान में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे. हालांकि, इस बार अधिकारियों का कहना है कि दांव कहीं अधिक बड़ा है और इसलिए बैठक की अहमियत कहीं बड़ी है.

अमेरिका में फेंटेनाइल बन रहा काल!

ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के साथ ड्रग्स तस्करों के खिलाफ जंग सी छेड़ दी है. उन्होंने कथित तौर पर अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करने वाले 8 जहाजों को हवाई हमले में तबाह कर दिया है. उनके निशाने पर वेनेजुएला और कोलंबिया जैसे देश से ऑपरेट करने वाले ड्रग्स तस्कर हैं. ट्रंप ने कहा है कि ड्रग कार्टेल के खिलाफ उनका अभियान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात, दोनों मिलकर अमेरिका में ड्रग्स ओवरडोज से होने वाली मौतों में गिरावट में तेजी लाएगी. उनका दावा है कि अमेरिका में ओवरडोज से मौत पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में चरम पर थी.

अमेरिकी सरकार के अनुसार फेंटेनाइल नाम के इस सिंथेटिक ड्रग्स ने पिछले पांच सालों में लगभग 330,000 अमेरिकियों की जान ले ली है.

