भारत के बाद अमेरिका से व्यापार डील करेगा UK? समझौते के एक दिन पहले भी ट्रंप ने नहीं खोला पत्ता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी फिल्म दिखाने से पहले एक टीजर दिया है. फिल्म का टॉपिक क्या है, यह तो पता है लेकिन फिल्म में एक्टर कौन है, यह आधिकारिक तौर पर नहीं पता. उन्होंने कहा है कि वो गुरुवार, 9 मई को एक "बहुत, बहुत बड़ी घोषणा" करने जा रहे हैं. ट्रंप ने कहा है कि वो गुरुवार को एक बड़े और अत्यधिक सम्मानित देश के साथ एक “प्रमुख व्यापार डील” करने जा रहे हैं. ट्रंप की तरफ से व्यापार डील की घोषणा से एक दिन उसका टीजर देने की टाइमिंग खास है. ऐसा इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका और चीन के प्रतिनिधि इस सप्ताह के अंत में स्विट्जरलैंड में बातचीत के लिए मिलने वाले हैं. दोनों देशों के बीच शुरू व्यापार युद्ध, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बाधित किया, उसे हल करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, "कल सुबह 10:00 बजे, ओवल ऑफिस में एक बड़े और अत्यधिक सम्मानित देश के प्रतिनिधियों के साथ एक प्रमुख व्यापार समझौते के संबंध में बड़ी न्यूज कॉन्फ्रेंस होगी. यह कईयों में से पहला है!!!"

Big News Conference tomorrow morning at 10:00 A.M., The Oval Office, concerning a MAJOR TRADE DEAL WITH REPRESENTATIVES OF A BIG, AND HIGHLY RESPECTED, COUNTRY. THE FIRST OF MANY!!!



From Donald Trump Truth Social 05/07/25 08:56 PM