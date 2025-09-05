विज्ञापन
दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जानिए मस्क के साथ अब ट्रंप ने क्या कर दिया ऐसा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को तो नहीं बुलाया लेकिन उनके बजाय मीटिंग टेबल पर आर्टिफिशिय इंटेलिजेंस के मोर्चे पर मस्क के प्रतिद्वंद्वियों में से एक OpenAI के सैम ऑल्टमैन जरूर मौजूद थे.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ने टेक इंडस्ट्री के प्रमुख अधिकारियों के साथ AI पर मीटिंग की, एलन मस्क को नहीं बुलाया.
  • ट्रंप ने मीटिंग में मौजूद अधिकारियों से अमेरिका में उनके द्वारा किए जा रहे निवेश की जानकारी ली.
  • इस मीटिंग में मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला समेत कई बड़े टेक लीडर्स ने हिस्सा लिया.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टेक इंडस्ट्री के बड़े-बड़े नामों की एक मीटिंग बुलाई लेकिन सबसे खास दोस्त से कथित तौर पर दुश्मन बन चुके एलन मस्क को न्योता ही नहीं दिया. ट्रंप ने गुरुवार, 4 सितंबर को इस मीटिंग में इन टेक कंपनियों के एग्जीक्यूटिव अधिकारियों के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हुए रिसर्च और तमाम कंपनियों द्वारा अमेरिका में किए जा रहे निवेश पर प्रजेंटेशन दिया.

एपी की रिपोर्ट के अनुसार एक लंबी मेज के सेंटर में बैठे ट्रंप ने कहा, "यह हमारे देश को एक नए स्तर पर ले जा रहा है." उन्होंने इस मीटिंग में मौजूद लोगों को "हाई IQ वाले लोगों" के रूप में बताया.

जुकरबर्ग से लेकर सुंदर पीचाई तक… मस्क के सिवा सबको बुलाया

इन टेक कंपनियों के एग्जीक्यूटिव अधिकारियों ने यहां ट्रंप की तारीफ की प्रशंस की और तकनीकी प्रगति को लेकर अपनी आशाओं के बारे में बात की. लेकिन बिजनेसमैन से राष्ट्रपति बने ट्रंप का ध्यान डॉलर पर था. वह मेज के चारों ओर गए और सभी से पूछा कि वे देश में कितना निवेश कर रहे हैं.

मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग ट्रंप के दाहिनी ओर बैठे थे. उन्होंने ने जवाब दिया 600 बिलियन डॉलर. एप्पल के टिम कुक ने भी यही आंकड़ा दिया. वहीं गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि उनकी कंपनी अमेरिका में 250 बिलियन डॉलर का निवेश करती है.

एपी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने पूछा "माइक्रोसॉफ्ट के बारे में क्या?... यह एक बड़ा नंबर है." इसपर कंपनी के CEO सत्या नडेला ने कहा कि कंपनी प्रति वर्ष 80 बिलियन डॉलर तक निवेश कर रही है. ट्रंप ने जवाब सुनकर कहा, "अच्छा.. बहुत अच्छा."

जब टेक इंडस्ट्री के हर बड़े नाम यहां मौजूद थे, तब ट्रंप की गेस्ट लिस्ट से एलन मस्क की गैरमौजूदगी खटक रही थी. इसकी वजह यह भी थी कि एलन मस्क कभी ट्रंप के करीबी सहयोगी थे, जिन्हें सरकार की फिजुल खर्ची रोकने के लिए बने डिपार्टमेंट- DOGE को चलाने का काम सौंपा गया था. हालांकि मस्क का इस साल की शुरुआत में ट्रंप से सार्वजनिक तौर पर ब्रेकअप हो गया था. 

एलन मस्क ने X पर एक रिप्लाई में दावा किया कि है, "मुझे न्योता भेजा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उपस्थित नहीं हो सका. मेरा एक प्रतिनिधि वहां होगा." हालांकि इससे पहले, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स और अमेरिकी आउटलेट द हिल ने बताया था कि मस्क का नाम इस कार्यक्रम के लिए न्योते वाली लिस्ट में था ही नहीं.

ट्रंप ने एलन मस्क को तो नहीं बुलाया लेकिन उनके बजाय मीटिंग टेबल पर आर्टिफिशिय इंटेलिजेंस के मोर्चे पर मस्क के प्रतिद्वंद्वियों में से एक OpenAI के सैम ऑल्टमैन जरूर मौजूद थे.

