सीजफायर छोड़ो अपना घर संभालों… ट्रंप-मस्क के ‘ब्रेकअप’ पर मीम्स की बौछार, जानें इंटरनेट पर क्या वायरल

इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके अरबपति दोस्त एलन मस्क का "ब्रेकअप" हो रहा, और उधर सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं. पूरा इंटरनेट एक से बढ़कर एक मीम्स से भर गया है. दोनों पॉवरफुट दोस्तों के रिश्ते में हाल के सप्ताहों में दरार दिखाना शुरू हो गया था, लेकिन 5 जून को यह टूटने के बिंदु पर पहुंच गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति और टेस्ला के CEO ने सोशल मीडिया पर सबके सामने एक-दूसरे पर व्यक्तिगत हमले किए. ट्रंप ने 5 जून को ओवल ऑफिस में मीडिया से कहा, "देखिए, एलन और मेरे बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे.. मुझे नहीं पता कि हम अब आगे रहेंगे या नहीं." मस्क ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप उनके बिना "चुनाव हार गए होते". बस इसके साथ दोनों एक दूसरे पर हमला करते गए और मामला बढ़ता गया.

अब इस सार्वजनिक झगड़े को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से हंगामा मच गया सोशल मीडिया के मीम्स योद्धाओं ने इस कपल के "ब्रेकअप" पर चुटकी ली. एक X यूजर ने इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बताते हुए, कैप्शन दिया, "यह बहुत अच्छा है कि मस्क बनाम ट्रम्प फ्री-टू-एयर है और पे-पर-व्यू नहीं है, इसलिए हम सभी इसका आनंद ले सकते हैं.”

एक अन्य यूजर ने इस झगड़े की तुलना रैपर्स ड्रेक और केंड्रिक लैमर के ड्रामा और "मीन गर्ल्स" के कैरेकटर्स से की. एक मीम में ट्रंप प्लाजा के सामने एक टेस्ला कार को जलते हुए दिखाया गया. एक और वायरल मीम में द सिम्पसंस का एक सीन था जिसमें मस्क बनाम ट्रंप ड्रामा को दर्शाया गया था. लेकिन सबसे हिट वे मीम थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को मीमयोद्धा यही सलाह देते दिखे कि भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर झूठे दावे करने की जगह वो अपना खुद का घर संभाले तो ज्यादा बेहतर होगा.





It's great that Musk Vs Trump is free-to-air and not pay-per-view, so we can all enjoy it. #MuskVsTrump pic.twitter.com/B4QBV2iUyq — Joe (@MrJoeGooch) June 5, 2025

OK, we need a Trump/Musk meme thread pic.twitter.com/t2DJdrf1O6 — Pepel Klaasa (@pepel_klaasa) June 5, 2025

जब ट्रंप-मस्क ड्रामा देखने मिल बैठे तीन यार

Seems like a great time to pull out this meme again 🤣 #muskvstrump pic.twitter.com/w0mV7Q2Vc4 — Deb🐝 🇸🇬 (@intjgamergirl) June 5, 2025

पिछले सप्ताह मस्क के ट्रंप सरकार में मिली जिम्मेदारी से हटने के बाद दोनों के रिश्ते में नाटक परिवर्तन नजर आया है. जिस मस्क ने पिछले साल चुनावी अभियान में कम से कम $250 मिलियन खर्च करके ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जीतने में मदद की थी, वो आज उनपर महाभियोग चलाए जाने की मांग कर रहे हैं.