अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप अपनी नीतियों और हाल ही में लगाए गए टैरिफ को लेकर अपने ही देश में घिर गए हैं. शनिवार को हजारों लोगों ने ट्रंप की नीतियों और कार्यकारी आदेशों का विरोध किया. अमेरिका के सभी 50 राज्‍यों के साथ ही मेक्सिको और कनाडा में भी विरोध प्रदर्शन हुए. आयोजकों के मुताबिक, करीब 150 एक्टिविस्‍ट ग्रुपों ने विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए. वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति के फ्लोरिडा निवास के पास बड़ी संख्‍या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारी ट्रंप और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (Department of Government Efficiency) के निदेशक एलन मस्क के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. यह देशव्‍यापी विरोध प्रदर्शन "हैंड्स ऑफ" के बैनर तले हो रहे हैं. "हैंड्स ऑफ" को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर "आधुनिक इतिहास में सबसे बेशर्मी से सत्ता हथियाने को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी लामबंदी" के रूप में बताया गया है.

ट्रंप प्रशासन और DOGE के आलोचकों ने बजट में कटौती और कर्मचारियों की बर्खास्तगी के माध्यम से संघीय सरकार के आकार को कम करने के प्रयासों का विरोध करने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं.

150 से अधिक संगठनों में नागरिक अधिकार समूह, यूनियन, LGBTQ+ अधिवक्ता, वेटरन एसोसिएशन और इलेक्‍शन रिफॉर्म एक्टिविस्‍ट शामिल हैं. उन्‍होंने 1,200 से अधिक "हैंड्स ऑफ" प्रदर्शनों का कॉर्डिनेशन किया है.

प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध जताया है. एक प्रदर्शनकारी ने ANI से कहा, "मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित हूं. आज, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि यह हमारा महासागर और हमारा नमक है... जहां तक ​​वर्ल्‍ड कॉमर्स और वर्ल्‍ड एक्‍सचेंज का सवाल है, हमारे पास एक-दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है... पहले मैं, पहले मेरा देश, पहले मेरा उत्पाद का यह लालच दुनिया और मानवता के लिए अस्थिर है..."

