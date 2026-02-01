ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, डील पर बात हो चुकी है- डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार, 31 जनवरी को कहा कि भारत ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा. ट्रंप ने वाशिंगटन डी.सी. से फ्लोरिडा के रास्ते में अपने आधिकारिक प्लेन एयर फोर्स वन पर रिपोर्टरों से बात करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा, "हम पहले ही वह डील कर चुके हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ डील हो चुकी है. 'कॉन्सेप्ट ऑफ डील' का मतलब है कि डील को अंतिम रूप देने से पहले दोनों पार्टियों के बीच डील के मूलभूत ढांचे, उसकी समझ या प्रारंभिक समझौता होना. भारत की तरफ से अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है.

ट्रंप ने कहा यह भी कहा है कि वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए चीन चाहे तो अमेरिका के साथ डील कर सकता है और उसका भी स्वागत है.

#WATCH | US President Donald J Trump says, "China is welcome to come in and make a great deal on oil... We've already made a deal. India is coming in, and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So, we've already made the concept of the… pic.twitter.com/PlVfDHys9S — ANI (@ANI) February 1, 2026

फिर शुरू होगा वेनेजुएला से तेल निर्यात, अमेरिका करेगा नेतृत्व: ट्रंप

इससे पहले ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर अमेरिका के नेतृत्व में चल रही पहल की तारीफ की थी. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है और जल्द ही वेनेजुएला से तेल निर्यात दोबारा शुरू होने की उम्मीद है. यह व्यवस्था वाशिंगटन के समर्थन से तैयार की गई है. ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, "वेनेजुएला की स्थिति में नेतृत्व बहुत अच्छा काम कर रहा है. हम इस पूरी प्रक्रिया में शामिल लोगों के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बना रहे हैं."

उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया के कई देश जल्द ही वेनेजुएला का तेल लेना शुरू करेंगे और इस पहल में अमेरिका एक प्रमुख भूमिका निभाएगा. ट्रंप ने कहा, "हम दुनिया के देशों को आमंत्रित कर रहे हैं. वे तेल लेना शुरू करने जा रहे हैं. हम इस पूरी योजना का नेतृत्व करेंगे और अब तक यह बहुत अच्छी तरह काम कर रही है."

वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडारों में से एक है, लेकिन बीते एक दशक में देश की तेल उत्पादन क्षमता तेजी से गिर गई है. इसकी वजह आर्थिक संकट, जर्जर होती बुनियादी ढांचा व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध बताए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: अमेरिका के साथ आगे बढ़ रही है बातचीत.... युद्ध की आशंका के बीच ईरान ने कहा