'वे घबरा गए', चीन के जवाबी टैरिफ को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया गलत कदम

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के जवाबी टैरिफ (Trump On China Tariff) को लेकर हमलावर हैं. दरअसल चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर पलटवार करते हुए वहां से आयात किए जाने वाले सभी सामान पर 34 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया. चीन ने यह कदम चीनी उत्पादों के आयात पर अमेरिका में 34 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के ट्रंप के फैसले के जवाब में उठाया. ट्रंप अब इसे चीन की घबराहट बता रहे हैं.

ये भी पढ़ें-घबराए चीन ने उठाया गलत कदम... अब चीन के जवाबी टैरिफ पर ट्रंप का पलटवार

राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के इस कदम की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "चीन ने गलत कदम उठाया, वे घबरा गए. यह एक ऐसी चीज है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते." वहीं अपने फैसले पर ट्रंप ने कहा कि मेरी नीतियां कभी नहीं बदलेंगी. यह अमीर बनने का एक अच्छा समय है.

CHINA PLAYED IT WRONG, THEY PANICKED - THE ONE THING THEY CANNOT AFFORD TO DO!



Donald Trump Truth Social 04/04/25 09:25 AM