पुतिन और शी जिनपिंग क्या अमर होना चाहते हैं? हॉट माइक पर लीक हुई बातचीत

किम मुस्कुराते हुए पुतिन और शी जिनपिंग की तरफ देख रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि बातचीत का अनुवाद उनके लिए किया जा रहा था या नहीं. सीसीटीवी क्लिप में पुतिन को रूसी भाषा में स्पष्ट रूप से बोलते हुए नहीं सुना जा सका.

  • बीजिंग में सैन्य परेड में पुतिन और शी जिनपिंग ने अंग प्रत्यारोपण और अमर होने पर चर्चा की.
  • पुतिन के अनुवादक ने मानव अंगों के निरंतर प्रत्यारोपण और अमरता की संभावना पर बयान दिया.
  • शी जिनपिंग ने कहा कि इस सदी में इंसान 150 साल तक जीवित रह सकते हैं.
बुधवार को जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, तो एक हॉट माइक ने उन्हें अंग प्रत्यारोपण कर अमर होने और इस संभावना पर चर्चा करते हुए कैद कर लिया कि मनुष्य 150 साल तक जीवित रह सकते हैं. यह क्षण तब आया जब पुतिन और शी उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के साथ दो दर्जन से ज़्यादा विदेशी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बीजिंग में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक सैन्य परेड देखने गए.

अमर होने पर कैसे शुरू हुई बात

इस पल को सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के जरिए चीन के सरकारी प्रसारक सीजीटीएन, एपी और रॉयटर्स सहित अन्य मीडिया संस्थानों पर लाइवस्ट्रीम दिखाया गया. चीन के रेडियो और टीवी प्रशासन ने कहा कि सीसीटीवी द्वारा इस कार्यक्रम की कवरेज को ऑनलाइन 1.9 अरब बार और टीवी पर 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा. जब पुतिन और शी तियानमेन मंच की ओर बढ़े, जहां उन्होंने किम के साथ परेड देखी, तो पुतिन के अनुवादक को चीनी भाषा में यह कहते सुना जा सकता था, "बायोटेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है."

एक अस्पष्ट अंश के बाद अनुवादक ने आगे कहा, "मानव अंगों का लगातार प्रत्यारोपण किया जा सकता है. आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे, आप उतने ही युवा होते जाएंगे, और यहां तक कि अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं."

कैमरे के पीछे मौजूद शी जिनपिंग को चीनी भाषा में जवाब देते हुए सुना गया, "कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में इंसान 150 साल तक जी सकते हैं."

किम मुस्कुराते हुए पुतिन और शी जिनपिंग की तरफ देख रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि बातचीत का अनुवाद उनके लिए किया जा रहा था या नहीं. सीसीटीवी क्लिप में पुतिन को रूसी भाषा में स्पष्ट रूप से बोलते हुए नहीं सुना जा सका.

रूस और चीन चुप

रूसी सरकार ने इस बातचीत पर बयान देने के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया. चीन के विदेश मंत्रालय और सीसीटीवी ने भी रॉयटर्स के टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया.

जैसे ही शी ने बोलना शुरू किया, वीडियो तियानमेन चौक के एक वाइड शॉट पर कट गया और ऑडियो धीमा हो गया.

सिर्फ़ 30 सेकंड बाद, शी, पुतिन और किम परेड देखने के लिए मंच की ओर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कैमरे में फिर से दिखाई दिए.

चीन ने दिखाई ताकत

इस कार्यक्रम में, शी ने 50,000 से ज़्यादा दर्शकों की भीड़ से कहा कि दुनिया के सामने "शांति या युद्ध" का विकल्प है. उन्होंने सैनिकों और अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें और नौसैनिक ड्रोन शामिल थे, का निरीक्षण किया.

पुतिन रविवार को बीजिंग द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गैर-पश्चिमी देशों के 20 से ज़्यादा नेता शामिल हुए.

पुतिन और शी ने ऊर्जा से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक 20 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तथा एक प्रमुख नई गैस पाइपलाइन के निर्माण पर सहमति व्यक्त की, लेकिन चीन को भेजी जाने वाली गैस के वित्तपोषण या मूल्य निर्धारण पर प्रमुख विवरण की घोषणा नहीं की.
 

