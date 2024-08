रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने US के रक्षा सचिव से की मुलाकात, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बनी बात

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की.

रक्षा मंत्री राजनाथ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “मेरे प्रिय मित्र अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ शानदार बैठक हुई. हमने मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की तथा इसे प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा की. आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था पर हस्ताक्षर तथा प्रमुख अमेरिकी कमान में भारतीय अधिकारियों की तैनाती के लिए समझौता ऐतिहासिक घटनाक्रम हैं.”

Excellent meeting with my dear friend @SecDef Lloyd Austin. We reviewed the existing defence cooperation activities and discussed ways to deepen it further.



The signing of Security of Supply Arrangements and the agreement for positioning of Indian officers at key US commands… pic.twitter.com/wejbKjWOHI