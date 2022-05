North Korea में 187,000 लोग हुए 'Isolated'...कोरोना से 'पहली मौत' के बाद

साथ ही आगे कहा गया है, 6 लोगों की मौत हुई और उनमें से एक कोविड19 के BA.2 उप प्रकार ओमिक्रॉन (Omicron) से संक्रमित पाया गया.

दुनिया में अलग-थलग पड़े परमाणु शक्ति संपन्न देश ने पहली बार गुरुवार को अपने पहले कोरोना मामले की पुष्टि की. उत्तर कोरिया ने कहा कि राजनधानी प्यांगयांग (Pyongyang) में बीमार मरीजों के ओमिक्रॉन (Omicron) कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) मिलने के बाद वो "सर्वाधिक आपात महामारी रोकथाम तंत्र" अपना रहा है.

KCNA ने कहा, "केवल 12 मई को कुछ 18,000 लोगों को देशभर में बुखार हुआ. अब तक 187,800 लोगों को अलग कर उनका इलाज किया जा रहा है."

25 मिलियन लोगों की आबादी वाले देश में अभी तक कोरोना टीकाकरण नहीं हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया के जर्जर स्वास्थ्य तंत्र को देखते हुए इस देश के लिए कोरोना विस्फोट से निपटना बड़ी चुनौती होगा.

उत्तर कोरिया के नेता किम जॉन्ग उन (Kim Jong Un) ने गुरुवार को अपने पोलितब्यूरो के साथ एक आपात बैठक की और देशभर में लॉकडाउन लगा दिया है. कोरोनावायरस को थामने के लिए यह कदम उठाए गए हैं.

शुक्रवार को KCNA ने कहा कि किम ने स्टेट इमरजेंसी महामारी रोकथाम मुख्यालय का भी दौरा किया और देशभर में फैले कोरोना के बारे में जानकारी जुटाई.

KCNA ने कहा, यह देश के नेता के सामने सबसे मुश्किल चुनौती है और वह जितना जल्दी हो सके इस मुश्किल से देश को निकालना चाहते हैं."

उत्तर कोरिया ने चीन, रूस और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोविड वैक्सीन दिए जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था.

