रूस के बैकाल झील पर कार सवार कई चीनी पर्यटकों की मौत, बर्फ धंसने से हुआ हादसा

- घटना सुबह लगभग सात बजकर तीस मिनट पर खोबोई के पास बैकाल झील पर हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है
- स्थानीय आपातकालीन मंत्रालय ने पांच बचावकर्मी घटनास्थल पर भेजे हैं, और एक पर्यटक को बचा लिया गया है
- ओल्खोन द्वीप जाने वाला बर्फीला रास्ता बंद है, फिर भी कार उस पर चलने के दौरान बर्फ में धंस गई थी
रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र में बैकाल झील की बर्फ में चीनी पर्यटकों सहित नौ लोगों को ले जा रही एक कार गिर गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई. रूसी जांच समिति ने बताया कि आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है. ये झील बर्फ की चादर ओढ़े रहती है. इस पर लोग आम तौर पर चलते-फिरते हैं और कई बार गाड़ियां भी पार हो जाती हैं. रूस में नदियों और झीलों का जमना आम बात है और सबसे ज्यादा हादसे इन पर चलने के दौरान ही होते हैं.
बैकल झील का नजारा देखिए
The wind on frozen Lake Baikal— Science girl (@sciencegirl) January 11, 2026
📹rudkovskapolli
pic.twitter.com/8hbJWX31RX
कब हुई घटना
आज लगभग सुबह 7:30 बजे (जीएमटी) नौ लोगों को ले जा रही एक ऑफ-रोड गाड़ी खोबोई के पास बैकाल झील की बर्फ में गिर गई. आपातकालीन मंत्रालय ने बताया कि बैकाल खोज एवं बचाव दल के पांच बचावकर्मी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं. जांच समिति के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, इस घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है. क्षेत्रीय अभियोजक कार्यालय के एक सूत्र ने TASS को बताया कि कार में पर्यटकों का एक समूह और चालक सवार थे.
एक पर्यटक बच गया
एक पर्यटक को बचा लिया गया है, जबकि अन्य यात्रियों और चालक का पता लगाया जा रहा है. राज्यपाल इगोर कोबजेव ने कहा, "फिलहाल बाकी पर्यटकों को मरा हुआ मान लिया गया है." घटना के हालात और कारणों का पता लगाया जा रहा है. कोबजेव ने बताया, "ओल्खोन द्वीप तक जाने वाला बर्फीला रास्ता, जहां कार बर्फ में धंस गई. यह रास्ता बंद है और बर्फ पर जाना प्रतिबंधित है."
ओल्खोन जिले के अभियोजक कार्यालय ने घटना की जांच शुरू कर दी है. ओल्खोन जिले के अभियोजक पावेल वोइकिन घटनास्थल पर जानकारी जुटाने गए हुए हैं. कोबजेव ने बताया कि इरकुत्स्क स्थित चीनी दूतावास को घटना की सूचना दे दी गई है.
इरकुत्स्क क्षेत्र के लिए रूसी जांच समिति के जांच निकायों ने रूसी दंड संहिता की धारा 238 के भाग 3 (सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाली सेवाएं प्रदान करना, जिसके परिणामस्वरूप लापरवाही से दो या अधिक व्यक्तियों की मौत हुई) और रूसी दंड संहिता की धारा 293 के भाग 3 (लापरवाही) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है.
