चीन में 2 साल के अंदर 50 सैन्य अधिकारी हटाए गए, आखिर जिनपिंग को अपनी आर्मी पर भरोसा क्यों नहीं?

क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने टॉप के सैन्य अधिकारियों पर भरोसा नहीं रह गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब चीन के सबसे बड़े रैंक वाले जनरल को भी जांच के दायरे में रखा गया है और उन पर "अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन" का आरोप लगाया गया है. झांग यूक्सिया सैन्य कमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं और अब उनपर कार्रवाई की जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के अंदर और बाहर गहन जांच शुरू हो गई है क्योंकि जनरल पर भ्रष्टाचार से लेकर संवेदनशील परमाणु हथियारों के डेटा को अमेरिका में लीक करने तक के आरोप हैं.

चलिए समझते हैं कि कैसे चीन में एक के बाद एक सैन्य अधिकारियों को निशाने पर लिया जा रहा है और इससे क्या मैसेज निकलता है?

क्या जनरल झांग यूक्सिया ने परमाणु सीक्रेट लीक कर दिया?

जनरल झांग यूक्सिया चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष हैं और वहां की आर्मी (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) में सबसे बड़ी रैंकिंग वाले वर्दीधारी अधिकारी हैं. यानी वो सैन्य शक्ति के मामले में जिनपिंग के तुरंत बाद आते हैं. अब उन्हें ही जांच में निशाना बनाया गया है. चीन के रक्षा मंत्रालय ने अधिक जानकारी दिए बिना कहा कि जांच "अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन" के लिए शुरू की गई थी. इसमें यह भी कहा गया कि केंद्रीय सैन्य आयोग के एक अन्य सदस्य और सेना के संयुक्त स्टाफ विभाग के प्रमुख जनरल लियू जेनली की भी जांच चल रही है.

चीन के सीनियर सैन्य अधिकारियों की बंद दरवाजे में एक हाई-लेबल बैठक हुई है. इस बैठक से परिचित लोगों का हवाला देते हुए, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि जनरल झांग पर क्या आरोप लगाए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, झांग पर चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम से संबंधित "मुख्य तकनीकी डेटा" को अमेरिका में लीक करने और प्रमोशन के बदले में बड़ी रिश्वत स्वीकार करने का आरोप है.

न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बैठक में कथित तौर पर कई आरोपों को रेखांकित किया गया, जिसमें राजनीतिक गुट बनाना, केंद्रीय सैन्य आयोग के भीतर अधिकार का दुरुपयोग करना और सैन्य खरीद में भ्रष्ट प्रथाओं की निगरानी करना शामिल है.

2 साल में 50 सैन्य अधिकारियों को हटाया

यह जांच उस समय शुरू की गई है जब दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग चीन की सेना को नया स्वरूप देने के लिए व्यापक अभियान चला रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 के बाद से चीन में 50 से अधिक सीनियर सैन्य अधिकारियों और रक्षा उद्योग के अधिकारियों को कथित तौर पर हटा दिया गया है या जांच के दायरे में रखा गया है.

जनरल झांग और लियू की जांच शुरू होने के बाद चीन की केंद्रीय सैन्य आयोग में अब केवल दो सदस्य बचे हैं: खुद शी जिनपिंग (अध्यक्ष) और जनरल झांग शेंगमिन. इसके अलावा उन सभी वर्दीधारी कमांडरों को, जिन्हें शी जिनपिंग ने 2022 में आयोग में नियुक्त किया था, अब हटा दिया गया है. जनरल झांग शेंगमिन को पिछले साल ही आयोग में प्रमोट करके शामिल किया गया था. कहा जाता है कि जिनपिंग सेना में जो भी सफाई अभियान चला रहे हैं उसे अंजाम देने का काम झांग शेंगमिन ही करते हैं.

केंद्रीय सैन्य आयोग में उपाध्यक्ष, जनरल झांग यूक्सिया को हटाया गया, उनपर अमेरिका को परमाणु रहस्य लीक करने का आरोप उपाध्यक्ष नंबर 2, ही वेदोंग को भ्रष्टाचार के आरोप में अक्टूबर 2025 में हटाया गया राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ली शांगफू को भ्रष्टाचार के आरोप में 2023 में हटाया गया संयुक्त स्टाफ विभाग के प्रमुख लियू झेनली की उल्लंघनों के लिए जांच चल रही है राजनीतिक कार्य विभाग के डायरेक्टर मिआयो हुआ को भ्रष्टाचार के आरोप में 2025 में हटाया गया

आखिर जिनपिंग ऐसा क्यों कर रहे हैं?

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार CIA के एक पूर्व एनालिस्ट और चीन की राजनीति पर बारीकी नजर रखने वाले क्रिस्टोफर के. जॉनसन ने जांच के बारे में कहा कि यह कदम चीनी सेना के इतिहास में अभूतपूर्व है. उन्होंने कहा कि यह बताता है कि चीनी सेना के हाईकमान को पूरी तरह साफ किया जा रहा है. ऐसा प्रतीत होता है कि शी जिनपिंग ने तय कर लिया है कि चीनी सेना में समस्याएं इतनी गहरी हैं कि वह खुद को ठीक करने के लिए वर्तमान कमान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं.

जॉनसन एक कंसल्टेंसी फर्म चाइना स्ट्रैटेजीज ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं. उनके अनुसार शी जिनपिंग ने निर्णय लिया है कि उन्हें एक ऐसे समूह को खोजने के लिए पीढ़ीगत रूप से बहुत गहराई तक काम करना होगा जो दागदार न हो. चीनी सेना में भ्रष्टाचार की बढ़ती जांच और अन्य संभावित उल्लंघनों ने सेना में जिनपिंग के विश्वास को कम कर दिया है.

