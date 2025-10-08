विज्ञापन
मैंने आपके लिए ही लाल रंग पहना...जब ट्रंप से मुलाकात में बोले कनाडाई पीएम मार्क कार्नी

बैठक के दौरान ट्रंप ने कनाडा के पीएम कार्नी को "महान नेता" बताते हुए उनकी तारीफ की. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वे बहुत खुश होकर लौटेंगे. पिछले कुछ महीनों में हमारे रिश्ते काफी आगे बढ़े हैं."

मैंने आपके लिए ही लाल रंग पहना...जब ट्रंप से मुलाकात में बोले कनाडाई पीएम मार्क कार्नी
ट्रंप के साथ मार्क कार्नी
  • कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्यापार समझौते पर चर्चा की
  • अमेरिका ने कनाडा से आयात पर 35 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध प्रभावित हुए हैं
  • डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई पीएम की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके रिश्ते पिछले महीनों में काफी बेहतर हुए हैं
वॉशिंगटन:

कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हल्के-फुल्के अंदाज़ में बातचीत हुई. इस बीच एक लम्हा ऐसा भी आया जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. दरअसल कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने ट्रंप से हाथ मिलाते हुए मजाकिया लहजे में कहा, "मैंने आपके लिए लाल रंग पहना है." यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने 1 अगस्त से कनाडा से आयात पर 35 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है.

ट्रंप और कार्नी के बीच क्या बात

हालांकि इसके बावजूद बैठक में ट्रंप ने दोस्ताना रुख अपनाते हुए व्यापार समझौते की दिशा में प्रगति की सराहना की, हालांकि अमेरिकी टैरिफ पर कोई ठोस रियायत नहीं दी गई. इस बैठक के दौरान ट्रंप ने कनाडा के पीएम कार्नी को "महान नेता" बताते हुए उनकी तारीफ की. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वे बहुत खुश होकर लौटेंगे. पिछले कुछ महीनों में हमारे रिश्ते काफी आगे बढ़े हैं." ट्रंप ने यह भी कहा कि कनाडा और मैक्सिको के साथ अमेरिका का "प्राकृतिक व्यापारिक संघर्ष" है क्योंकि तीनों देशों के निर्माता एक ही बाज़ार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और उन्होंने इसे सामान्य बताया.

ये भी पढ़ें : पीएम मोदी ने पुतिन को किया बर्थडे विश, कहा- भारत में स्वागत करने को उत्सुक

कार्नी के साथ दिखा ट्रंप का मजाकिया अंदाज

कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने भरोसा जताया कि कनाडा अमेरिका के साथ "सही समझौता" करने में सफल रहेगा. दोनों नेताओं के बीच कई हल्के-फुल्के पल भी देखने को मिले, जब ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की पुरानी बात को मजाक में दोहराया. अमेरिका कनाडा का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है, जहां कनाडा के 75 प्रतिशत निर्यात अमेरिका को जाते हैं. ट्रंप पहले ही लकड़ी, एल्यूमिनियम, स्टील और ऑटोमोबाइल्स पर टैरिफ लगा चुके हैं. सोमवार को उन्होंने घोषणा की कि 1 नवंबर से भारी ट्रकों के आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा.

कनाडाई पीएम के लिए क्यों आसान नहीं राह

60 वर्षीय मार्क कार्नी ने राजनीति में कदम रखे अभी एक साल भी नहीं हुआ है. उन्होंने कनाडा को संकट से उभारने का आधार बनाकर चुनाव लड़ा था, ताकि ट्रंप की टैरिफ और एनेक्सेशन की धमकियों का मुकाबला किया जा सके. हालांकि, अमेरिका-कनाडा-मेक्सिको के बीच मौजूदा USMCA फ्री ट्रेड समझौते के तहत अधिकांश व्यापार संरक्षित है, लेकिन ट्रंप ने इसके संशोधन की मांग की है. पिछले सप्ताह ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की संभावना जताई थी, जब उन्होंने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए "गोल्डन डोम" मिसाइल शील्ड में कनाडा की भागीदारी का ज़िक्र किया.

ये भी पढ़ें : क्वांटम मैकेनिक्‍स के लिए  3 वैज्ञानिकों को मिला फिजिक्‍स का नोबेल पुरस्कार

