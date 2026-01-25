क्या गैंगवार में हुई कनाडा में दिलराज गिल की हत्या, क्या है इस हत्याकांड से जलती कार का कनेक्शन

कनाडा के बर्नाबी शहर की पुलिस ने कहा है कि 28 साल के भारतीय मूल के युवक की हत्या गैंगवार का नतीजा हो सकती है. भारतीय मूल के दिलराज सिंह गिल की गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक जलती हुई कार मिली थी. पुलिस इस जलती हुई कार का दिलराज की हत्या से कनेक्शन का पता लगा रही है. दिलराज पिछले काफी समय से कनाडा पुलिस की रडॉर पर था. अभी यह पता नहीं चल पाया है कि इस हत्याकांड के पीछे किस गैंग का हाथ है. किसी भी गैंग ने अभी तक इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी नहीं ली है.

कब और कहां हुई थी दिलराज गिल की हत्या

दिलराज वैंकूवर में रह रहा था. पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर कहा है कि यह गैंगवॉर में ये टारगेट किलिंग का मामला लग रहा है. पुलिस ने बताया कि 22 जनवरी 2026 की शाम करीब साढ़े पांच बजे, बर्नाबी के कनाडा वे की 3700 ब्लॉक के पास गोली चलने की सूचना मिली थी. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां एक घायल युवक मिला. उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई.

इसके कुछ समय बाद पुलिस को बक्सटन स्ट्रीट की 5000 ब्लॉक में एक जलती हुई गाड़ी मिली. जांच अधिकारी यह पता लगाने में जुट गए कि क्या इस गाड़ी का गोलीकांड से कोई संबंध है. इस हत्या की जांच अब इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है. पुलिस का कहना है कि यह गोलीबारी ब्रिटिश कोलंबिया में चल रहे गैंगवार से जुड़ी हो सकती है.

दिलराज गिल की हत्या से कार का कनेक्शन

पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि जो गाड़ी जलती हुई मिली थी, उसका इस हत्या से सीधा संबंध है. पुलिस उस गाड़ी से जुड़े और सबूत इकट्ठा कर रही है. इस मामले की बर्नाबी आरसीएमपी, फॉरेंसिक टीम और बीसी कोरोनर सर्विस मिलकर जांच कर रहे हैं.

पुलिस अधिकारी सार्जेंट फ्रेडा फोंग ने कहा कि सार्वजनिक जगह पर गोलीबारी होना बहुत गंभीर और चिंताजनक विषय है. उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे बढ़ने और दोषियों को पकड़ने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों और आसपास मौजूद लोगों की जानकारी बेहद जरूरी है.पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास उस इलाके की डैशकैम रिकॉर्डिंग या कोई भी जानकारी हो, तो वे सामने आएं, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

