कनाडा में एक भारतीय नागरिक हत्‍या कर दी गई है. कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह बताया कि ओटावा के निकट कनाडा के रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है. दूतावास के अनुसार, एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है. दूतावास ने बताया कि वे पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं.

कनाडा में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपकर एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं. पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है. हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए एक स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं.'

We are deeply saddened by the tragic death of an Indian national in Rockland near Ottawa, due to stabbing. Police has stated a suspect has been taken into custody. We are in close contact through a local community association to provide all possible assistance to the bereaved…