कनाडा में खालिस्तानी आतंकी पन्नू का 'बॉडीगार्ड' गिरफ्तार, डोभाल ने कर दिया था पूरा इंतजाम

Canada arrested Khalistani Inderjit Singh Gosal: भारत और कनाडा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक के बाद खालिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई की गयी है.

कनाडा में खालिस्तानी आतंकी पन्नू का 'बॉडीगार्ड' गिरफ्तार, डोभाल ने कर दिया था पूरा इंतजाम
  • कनाडा में खालिस्तानी इंद्रजीत सिंह गोसल को हथियारों से जुड़े अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है
  • इंद्रजीत सिंह गोसल सिख्स फॉर जस्टिस के आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर था
  • भारत और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के बाद खालिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है
कनाडा ने खालिस्तानी इंद्रजीत सिंह गोसल को गिरफ्तार कर लिया गया है. भारत और कनाडा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के बाद खालिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई की गयी है. इंद्रजीत सिंह गोसल सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) था. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने सख्त संदेश से कनाडा की मार्क कार्नी सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव डाला था. इसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है.

जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद इंद्रजीत अमेरिका स्थित खालिस्तानी संगठन- सिख्स फॉर जस्टिस के लिए कनाडा में एक मुख्य आयोजक बन गया था.

36 साल के इंद्रजीत को कनाडा की पुलिस ने पिछले साल नवंबर में ग्रेटर टोरंटो एरिया (जीटीए) में एक हिंदू मंदिर में हुई हिंसक घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. हालांकि, बाद में उसे पुलिस ने शर्तों पर रिहा कर दिया.

इंद्रजीत सिंह गोसल कनाडा में खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह कराने का कॉर्डिनेटर है और उसे अब हथियारों से जुड़े अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. साथ ही इंद्रजीत सिंह गोसल खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का सहयोगी और PSO है. गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत ने "खालिस्तानी आतंकवादी" के रूप में नामित किया है.

खालिस्तानी आतंकवाद पर कनाडा कर चुका है बड़ा कबूलनामा

सितंबर महीने की शुरुआत में कनाडाई सरकार ने एक आंतरिक रिपोर्ट में अपनी धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी समूहों की मौजूदगी और उन्हें भारत के खिलाफ आतंक के लिए कनाडा में फंडिंग कैसे मिलती है, यह स्वीकार किया था. इन समूहों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल SYF शामिल हैं. ये दोनों कनाडा के आपराधिक संहिता के तहत आतंकवादी संगठनों के रूप में सूचीबद्ध हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अब ये चरमपंथी समूह ज्यादातर व्यक्तियों के छोटे समूहों के माध्यम से काम करते हैं जो किसी विशिष्ट संगठन से बंधे बिना खालिस्तान मुद्दे का समर्थन करते हैं.

Inderjit Singh Gosal, Khalistan, Canada
