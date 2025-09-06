अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो अक्‍सर खबरों में रहते ही हैं, अब उनके बेटे बैरन भी सुर्खियों में बने हुए हैं. डोनाल्‍ड और मेलानिया ट्रंप के 19 साल के बेटे बैरन पिछले सात महीने से कॉलेज नहीं पहुंचे हैं. बैरन को 2 सितंबर को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर की पढ़ाई शुरू करने के लिए वापस आना था. लेकिन पीपल मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार बैरन कैंपस में कभी नहीं आए.

व्‍हाइट हाउस और यूनिवर्सिटी चुप

कैंपस सिक्‍योरिटी ऑफिसर्स ने बताया कि क्‍लासेज शुरू होने के बाद से बैरन को यूनिवर्सिटी के मेन ग्रीनविच विलेज कैंपस में नहीं देखा गया है. एक अधिकारी ने बताया कि हो सकता है कि वह यह सेमेस्टर वह यूनिवर्सिटी के किसी और कैंपस में बिता रहे हों. हालांकि यूनिवर्सिटी ने इस जानकारी की पुष्टि नहीं की है.

वह पिछले साल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के ग्रीनविच विलेज कैंपस के करीब रहने के लिए मैनहट्टन के ट्रंप टॉवर में शिफ्ट हो गए थे. बैरन ट्रंप ने इस साल मई में अपना फर्स्‍ट ईयर पूरा कर लिया था. वहीं डेली मेल ने इस मामले पर और ज्‍यादा जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी स्टर्न और व्हाइट हाउस, दोनों से कॉन्‍टैक्‍ट किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिल सका.

बैरन ट्रंप कैंपस से गायब!

न्‍यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के ग्रीनविच विलेज, डाउनटाउन ब्रुकलिन, अबू धाबी और शंघाई में कैंपस हैं. साथ ही यह वाशिंगटन डीसी, पेरिस और लंदन में विदेश में स्‍टडी प्रोग्राम ऑफर भी ऑफर करता है. पीपल मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार, बैरन को आखिरी बार 20 जनवरी को अपने पिता के शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ देखा गया था. यहां वह एकदम शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे. इस दौरान बैरन ने कैमरों के लिए कई पोज भी दिए थे.

उसके बाद से ही वह अपने पिता और राष्‍ट्रपति ट्रंप के साथ सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं. इस बात से ही लोग काफी हैरान हैं. बैरन को इस साल की शुरुआत में मैनहट्टन में एक साधारण जीवन जीते हुए देखा गया था. अप्रैल में, उन्हें स्वेटर, जींस में बिखरे बालों के साथ यूनिवर्सिटी की क्‍लासेज अटेंड करते हुए देखा गया था. बताया जाता है कि वह ट्रंप टॉवर से स्टर्न आते थे, जहां वह अपने पिता और 54 साल की मां मेलानिया के साथ रहते हैं. काली एसयूवी वाले एक काफिले के साथ वह बस 20 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुंच जाते.

कड़ी सुरक्षा में रहते बैरन

कैंपस में, बैरन को अपने आस-पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण दोस्त बनाने और साथी छात्रों से मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. राष्‍ट्रपति के बेटे होने के नाते, सादे कपड़ों में बॉडीगार्ड्स उन पर नजर रखते थे और वे कम प्रोफाइल रखते थे. छात्रों को अपना फोन नंबर न देकर दूरी बनाए रखने का एक तरीका यह था.

कहा जा रहा है कि इस साल गर्मियों में बैरन ने अपने बिजनेस आइडियाज पर ध्यान दिया है. साथ ही 'परिवार के साथ काफी समय' भी बिता रहे हैं. कुछ महीने पहले खबरें आई थीं कि बैरन की एक गर्लफ्रेंड है और वह उसके साथ समय बिता रहे हैं. लेकिन अब, पीपल की रिपोर्ट के अनुसार, वह किसी को डेट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने रोमांस को किनारे रख दिया है. हालांकि सूत्रों ने रोमांस की बात को सिरे से नकार दिया है.