बांग्लादेश में 7 दिन में दूसरे हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या, कौन था अमृत मंडल उर्फ सम्राट?

बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग और पेड़ से बांधकर जलाए जाने के बाद अब राजबाड़ी जिले में अमृत मंडल उर्फ सम्राट की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी है.

  • बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में बुधवार रात अमृत मंडल उर्फ सम्राट की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई
  • अमृत मंडल पांगशा उपजिले के होसेनडांगा गांव का रहने वाला था और लोकल ग्रुप सम्राट वाहिनी का नेता था
  • इससे पहले 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को पीट-पीटकर मार दिया था और पेड़ से बांधकर जला दिया था
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. महज 7 दिनों के अंदर दूसरे हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस बार बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में भीड़ का शिकार बने युवक का नाम अमृत मंडल उर्फ सम्राट है. वह कौन था, क्या करता था, भीड़ ने क्यों और किस तरह उसे पीट-पीटकर मार दिया, आइए बताते हैं. 

एक हफ्ते पहले दीपू चंद्र दास की हुई थी हत्या

अमृत मंडल की हत्या से पहले 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और सरेआम पेड़ से बांधकर जला दिया था. इस वीभत्स घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था और इसकी तीखी आलोचना हो रही है. उस घटना को लेकर मामला शांत भी नहीं हुआ कि अब हिंदू युवक अमृत मंडल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है. 

उसी गांव का रहने वाला था अमृत मंडल

राजबाड़ी जिले में पांगशा उपजिले से यह विचलित करने वाली खबर आई है. बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, 
देर बुधवार रात भीड़ ने अमृत मंडल उर्फ सम्राट नाम के युवक की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. पांगशा सर्किल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एएसपी) देबब्रत सरकार ने मीडिया को बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे होसेनडांगा गांव में यह घटना हुई. अमृत मंडल भी इसी गांव का रहने वाला था. 

डाकू-डाकू का शोर मचाया और मार डाला

बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीती रात अमृत अपने साथियों के साथ गांव के ही शाहिदुल इस्लाम के घर कथित तौर पर पैसे वसूलने गया था. इस पर घरवालों ने 'डाकू-डाकू' कहकर शोर मचा दिया. शोर को सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और अमृत को घेरकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने अमृत को भीड़ से बचाया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने अमृत के एक साथी मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार करने और दो हथियार बरामद करने का भी दावा किया हैं.

कौन था अमृत मंडल उर्फ सम्राट? 

  • रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृत मंडल उर्फ सम्राट केवल 29 साल का था. उसके पिता का नाम अक्षय मंडल था.
  • जिस गांव में उसकी पीट-पीटकर हत्या की गई, वह उसी का रहने वाला था.
  • पुलिस रिकॉर्ड में अमृत मंडल लोकल ग्रुप 'सम्राट वाहिनी' के नेता था. 
  • पुलिस का दावा है कि अमृत मंडल के खिलाफ पांगशा थाने में हत्या समेत कम से कम 2 केस दर्ज हैं. 
  • स्थानीय लोगों के हवाले से पुलिस का दावा है कि अमृत मंडल रंगदारी के मामलों में शामिल था. 
  • उसने अपना छोटा गिरोह बना रखा था, जो कथित तौर पर रंगदारी और अन्य अवैध कामों में शामिल था.
  • अमृत मंडल का अतीत अपराधों से घिरा था. वह लंबे समय तक भारत में छिपे रहने के बाद लौटा था. 
  • आरोप है कि उसने गांव के ही शाहिदुल इस्लाम से भारी रकम मांगी थी, जिसके बाद भीड़ ने उसे 

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की खबरें लगातार आ रही हैं. हाल ही में इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी को करीब से गोली मारे जाने के बाद मौत को लेकर हिंसक घटनाओं की बाढ़ आ गई है. बांग्लादेश में जिस तरह से एक के बाद एक हिंदुओं को मॉब जस्टिस के नाम पर मौत के घाट उतारा जा रहा है, वह मोहम्मद यूनुस सरकार पर पर बड़े सवाल खड़े करती है.

