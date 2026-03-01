चाय- सिगार और उर्दू का शौक, उंगली में तिलिस्मी रत्न... शाही रौबदार थी अयातुल्ला अली खामेनेई की जिंदगी

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई पिछले 36 सालों से देश की हुकूमत चला रहे थे. वो ईरान, जो दुनिया का सबसे ताकतवर शिया मुल्क है और वहां खामेनेई की तूती बोलती थी, लेकिन अमेरिका-इजरायल के हमले में उनकी मौत हो गई. एक तरफ कहा जाता है कि खामेनेई का राजधानी तेहरान में उनका एक साधारण घर था और अन्य सुप्रीम लीडर या शासकों की तरह कोई निजी महल नहीं था. उनकी जीवनी लिखने वालों का दावा है कि खामेनेई के घर का फर्नीचर और कालीन भी सालों पुराने हैं. दावा तो यहां तक है कि खामेनेई निजी खर्चों के लिए भी सरकारी खजाने के बजाय धार्मिक दान (खूम्स) पर निर्भर थे. दूसरी तरफ, वो ईरान में शक्तिशाली कारोबारी साम्राज्य सेताद के मुखिया था. तेल-गैस से लेकर रियल एस्टेट तक इस संगठन का हजारों करोड़ रुपये का निवेश है, जिसकी कोई निगरानी नहीं होती. सुरक्षा कारणों से कोई उनके पास फटक नहीं सकता था.
बयात ए रहबरी- सत्ता शक्ति का केंद्र
अयातुल्ला अली खामेनेई का कार्यालय बयात-ए-रहबरी (सर्वोच्च नेता का कार्यालय) एक विशाल साम्राज्य के पावर सेंटर की तरह काम करता था. लगभग 95 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले इस्लामिक संगठन 'सेताद' (Setad) की कमान उनके हाथों में थी. ये ईरान की अर्थव्यवस्था के बड़े चुंबक की तरह था. इस संपत्ति पर ईरान की संसद या किसी अन्य संस्था का कोई नियंत्रण या ऑडिट नहीं सेताद जब्त की गई संपत्तियों, अचल संपत्ति, तेल, और उद्योगों में निवेश के जरिए चलता है.
उर्दू और फारसी प्रेम
अयातुल्ला अली खामेनेई को भाषाओं और साहित्य का गहरा शौक था. फारसी के साथ-साथ अरबी और उर्दू भी बखूबी जानते थे. उन्हें उर्दू शायरी में भारत से ताल्लुक रखने वाले अल्लामा इकबाल बहुत पसंद थे. मुशायरों में अक्सर शायरों और लेखकों के साथ उनकी निजी बैठकें होती थीं.
चाय और सिगार का शौक
खामेनेई को चाय और सिगार (Smoking Pipe) का बहुत शौक था. हालांकि सेहत के चलते कुछ वक्त उन्होंने सिगार पीना छोड़ दिया था. उनके पास चश्मों और छड़ियों (Walking Sticks) का कलेक्शन भी था.
खामेनेई के परिवार में कौन-कौन, बेटा मोजतबा खामेनेई
अयातुल्ला अली खामेनेई के परिवार में पत्नी के अलावा 4 बेटे और दो बेटियां हैं. लेकिन सबसे प्रभावशाली उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई हैं. मोजतबा पर लंदन में $138 मिलियन से अधिक की रियल एस्टेट और दुबई व यूरोप में लक्जरी होटल होने के आरोप लगे हैं. उनके परिवार के सदस्यों के पास अरबों डॉलर का निवेश विदेशी बैंकों और सोने/हीरे के रूप में सुरक्षित होने का दावा है.
खामेनेई की लाइफस्टाइल
86 वर्ष की आयु में भी खामेनेई काफी फिट थे. सुबह बहुत जल्दी उठने वाले खामेनेई को कोई बड़ी बीमारी नहीं थी. 1981 के एक बम विस्फोट में उनका दाहिना हाथ लकवाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से वे अपने सभी काम बाएं हाथ से करते हैं. वो हाथ में एक तिलिस्मी रत्न पहनते थे, जो सीलोन (श्रीलंका) का गोमेद रत्न बताया जाता है.
नई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट
इस्लामिक रवायतों और उसूलों के पक्षधर खामेनेई नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में भी माहिर थे. उनके सोशल मीडिया अकाउंट X (Twitter), Instagram और Telegram पर कई भाषाओं में सक्रिय हैं
