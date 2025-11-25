विज्ञापन
महिला ने बताया कि पहले तो 3-4 घंटे वह आव्रजन अधिकारियों के आगे पीछे दौड़ती रही फिर बैठ गई क्योंकि वे लोग उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे. इस वजह से उनकी जापान की फ्लाइट मिस हो गई. वे लोग प्रेमा वांगजोम को चीनी एयरलाइंस में ही अगली बुकिंग के लिए मजबूर कर रहे थे.

न खाना दिया न पानी, वॉशरूम...चीन में भारतीय बेटी के टॉर्चर की पूरी कहानी उसकी जुबानी
अरुणाचल की महिला को लंदन जाने से रोका.
  • ब्रिटेन में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश की महिला प्रेमा वांगजोम को शंघाई हवाई अड्डे पर लंदन जाने से रोक दिया गया.
  • आव्रजन अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताकर लगभग अठारह घंटे तक हिरासत में रखा और परेशान किया.
  • महिला को न तो खाना और पानी दिया गया, केवल वॉशरूम जाने की अनुमति मिली और अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया.
नई दिल्ली:

ब्रिटेन में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश की एक महिला का आरोप है कि चीन के शंघाई हवाई अड्डे पर उनको लंदन जाने से रोक गया. आव्रजन अधिकारियों ने पारगमन ठहराव के दौरान उनके भारतीय पासपोर्ट को मानने से इनकार करने के बाद उन्हें लगभग 18 घंटे तक हिरासत में रखा. महिला का नाम प्रेमा वांगजोम थोंगडोक है. दावा किया कि उनको लंदन जाना था, उनका र्ट देखते ही रोका और कहा कि ये इनवैलिड पासपोर्ट है. चीन की तरफ से इस मामले पर चोरी की चोरी और सीनाजोरी वाला बयान सामने आया है. उसने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को हम मान्यता नहीं देते हैं. महिला के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई है.

18 घंटे तक किया परेशान, उड़ाया मजाक

प्रेमा वांगजोम थोंगडोक ये कहती रही कि वह कई देशों में यात्रा कर चुकी हैं,लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी. उनको करीब 18 घंटे तक परेशान किया गया. न तो उनको खाना मिला न पानी, सिर्फ़ वॉशरूम जाने दिया गया. इतना ही नहीं आव्रजन अधिकारी उनका मज़ाक़ उड़ाते हुए कह रहे थे कि चीन का पासपोर्ट बनाना चाहिए.

चीनी एयरलाइंस में ही अगली बुकिंग के लिए किया मजबूर

महिला ने बताया कि पहले तो 3-4 घंटे वह आव्रजन अधिकारियों के आगे पीछे दौड़ती रही फिर बैठ गई क्योंकि वे लोग उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे. इस वजह से उनकी जापान की फ्लाइट मिस हो गई. वे लोग प्रेमा वांगजोम को चीनी एयरलाइंस में ही अगली बुकिंग के लिए मजबूर कर रहे थे. इस सब परेशानी के बीच भारतीय दूतावास ने उनकी बहुत मदद की. दूतावास के अधिकारी उनके लिए खाना भी लेकर आए. उनकी मांग है कि इस बारे में भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, ताकि आगे कोई और नागरिक ये परेशानी न झाले. प्रेमा ने कहा कि वह कई देशों में घूम चुकी हैं लेकिन चीन जैसी परेशानी कभी नहीं हुई. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे किसी को ये न झेलना पड़े.

