अर्मेनिया की संसद में हंगामा, विपक्षी सांसद पर हमला, तानाशाही के आरोप, पूरा मामला जानिए

अर्मेनिया की संसद में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया जब एक विशेष सत्र के दौरान विपक्षी सांसद आर्तुर सर्गस्यान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने हमला कर दिया. यह घटना उस समय हुई जब सर्गस्यान ने राष्ट्रपति निकोल पशिन्यान के खिलाफ बोलने के बाद सदन से बाहर जाने की कोशिश की. सर्गस्यान ने सदन में कहा, 'मैं स्वेच्छा से जांच समिति के सामने पेश होने को तैयार हूं.' वे एक आपराधिक मामले का सामना कर रहे हैं, जिसमें उन पर तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप है. हालांकि, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है.

सत्र के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि उपसभापति रूबेन रुबिन्यान को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. सर्गस्यान के मामले में अभी फैसला लंबित है.

विपक्षी सांसद क्रिस्टीन वारदान्यान के अनुसार, जैसे ही सर्गस्यान अपनी बात कहकर बाहर निकलने लगे, सत्तारूढ़ सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के सांसद वाहे गलुम्यान ने उन्हें पीछे से धक्का दिया. इसके बाद सत्ता पक्ष के अन्य सांसदों ने सीटों से उठकर सर्गस्यान को घेर लिया और हाथापाई शुरू कर दी. आरोप है कि इस दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया.

