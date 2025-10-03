नहीं तो ऐसी तबाही होगी... ट्रंप ने हमास को रविवार तक शांति समझौता करने का दिया अल्टीमेटम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को गाजा शांति समझौते को लेकर हमास को अल्टीमेटम दे दिया है. अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि वह वाशिंगटन डीसी के समयानुसार रविवार शाम 6 बजे तक गाजा शांति योजना को स्वीकार कर ले, वरना ऐसी तबाही होगी, जैसी पहले कभी नहीं देखी गई. अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू के साथ इस योजना की घोषणा की थी. इजरायल और गाजा के लिए उनकी 20 सूत्री शांति योजना करीब दो साल के संघर्ष के बाद आई है और इसे अभी तक हमास ने स्वीकार नहीं किया है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "रविवार शाम छह बजे वाशिंगटन डीसी समयानुसार हमास के साथ एक समझौता हो जाना चाहिए." साथ ही कहा, "हर देश ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. यह आखिरी मौका है, अगर समझौता नहीं हुआ तो हमास के खिलाफ ऐसी तबाही होगी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई. मध्य पूर्व में किसी न किसी तरह शांति जरूर आएगी."

प्रस्‍ताव का अध्‍ययन करेंगे: हमास

हमास ने मंगलवार को कहा था कि वे प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे और ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि हमास के पास जवाब देने के लिए "तीन या चार दिन" हैं.

उन्होंने हमास को धमकी देते हुए कहा कि उनमें से ज्‍यादातर "घिर चुके हैं और सैन्य रूप से फंसे हुए हैं, बस मेरे 'जाओ' कहने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनकी जान जल्दी से खत्म हो जाए. साथ ही ट्रंप ने कहा, "बाकी के लिए, हम जानते हैं कि आप कहां और कौन हैं और आपको ढूंढकर मार दिया जाएगा."

गाजा योजना में क्‍या है?

इस समझौते में युद्धविराम, 72 घंटों के भीतर बंधकों की रिहाई, हमास का निरस्त्रीकरण और गाजा से इजरायल की वापसी शामिल है.

एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नज्जल ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि "योजना में चिंता के कुछ बिंदु हैं और हम जल्द ही इस पर अपनी स्थिति की घोषणा करेंगे."