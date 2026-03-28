इजरायली एयरस्ट्राइक में युद्ध कवर कर रहे 3 पत्रकारों की मौत, लेबनान में IDF ने कार पर की बमबारी, VIDEO

इजरायल के हमले में दक्षिणी लेबनान में युद्ध कवर कर रहे तीन पत्रकारों की मौत की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने पत्रकारों की कार पर बमबारी की. जिससे तीनों की मौत हो गई. मरने वाले पत्रकारों की पहचान अली शोएब, फातिमा फतूनी और मोहम्मद फतूनी के रूप में हुई है. इसमें फातिमा फतूनी और मोहम्मद फतूनी भाई-बहन बताए जा रहे हैं. इजरायली एयरस्ट्राइक में पत्रकारों की कार के परखच्चे उड़ गए.



IDF ने पत्रकारों की कार पर हमले का वीडियो भी जारी किया है.

IDF CONFIRMS KILLING JOURNALIST ALI SHOEIB: 'served as terrorist in Hezbollah under guise of journalist for Al-Manar network'



Releases footage of strike that ALSO killed Al-Mayadeen's Fatima Ftouni https://t.co/d9cpgdyEps pic.twitter.com/6T3g9HcboF — RT (@RT_com) March 28, 2026

मारे गए एक पत्रकार अली शोएब को IDF ने हिजबुल्लाह का सदस्य बताया

इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए तीन में एक पत्रकार के बारे में इजराइली सेना (IDF) ने दावा किया है कि वह पत्रकार की वेष में हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स के एक मेंबर था. यह दावा अली हसन शोएब के लिए किया गया है. IDF के मुताबिक, शोएब लंबे समय तक एक पत्रकार के रूप में अल मनार नेटवर्क के लिए काम करता था, लेकिन असल में वह हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था.

इजरायली सेना का कहना है कि अली शोएब पत्रकार के रूप में छिपकर काम कर रहा था. वह दक्षिण लेबनान में इजराइली सैनिकों की लोकेशन की जानकारी देता था.

RT ने जान गंवाने वाले तीनों पत्रकारों की आखिरी रिपोर्ट की साझा

इजरायली एयर स्ट्राइक में जान गंवाने वाली पत्रकार फातिमा फतूनी अल- मायादीन नेटवर्क के लिए काम कर रही थी. जबकि उसका भाई मोहम्मद फतूनी फोटो जर्नलिस्ट था. RT ने इस हमले में मारे गए पत्रकारों की आखिरी रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर साझा किया है. जिसमें वो दक्षिणी लेबनान के युद्ध ग्रस्त इलाकों की रिपोर्टिंग करते नजर आ रहे हैं.

Fatima Ftouni's last video update from southern Lebanon before she was KILLED by Israeli strike https://t.co/aBe2jVw5iB pic.twitter.com/7nPj1TpQge — RT (@RT_com) March 28, 2026

RT's Ali Rida Sbeity on 'DEAR FRIENDS' among 3 journalists KILLED by Israeli strike



Ali Shoeib was 'OBVIOUS journalist going live ALL THE TIME'



IDF claims Shoeib was terrorist 'just to justify WAR CRIME against journalists in south Lebanon' https://t.co/xIzqXIqWae pic.twitter.com/4sUouDJCDI — RT (@RT_com) March 28, 2026

लेबनान के राष्ट्रपति ने पत्रकारों पर हमले की निंदा की

लेबनान के राष्ट्रपति ने पत्रकारों पर हुए इजरायली हमले की निंदा की है. उन्होंने कहा, 'एक बार फिर इजरायली आक्रामकता ने अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और युद्ध के कानूनों के सबसे बुनियादी नियमों का उल्लंघन किया है.'



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