विज्ञापन
विशेष लिंक

उत्तराखंड छात्रसंघ चुनावों में ABVP का दबदबा, DAV PG कॉलेज में भी जीता अध्यक्ष पद का चुनाव

डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर सीधे तौर पर आमने-सामने एबीवीपी और एनएसयूआई थी लेकिन कड़ी टक्कर में एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर 14 साल बाद वापसी की है और जीत का परचम लहराया है.

Read Time: 3 mins
Share
उत्तराखंड छात्रसंघ चुनावों में ABVP का दबदबा, DAV PG कॉलेज में भी जीता अध्यक्ष पद का चुनाव
  • उत्तराखंड के सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव में ABVP ने अध्यक्ष पद पर 14 साल बाद वापसी की
  • अध्यक्ष पद के लिए ABVP के ऋषभ मल्होत्रा ने NSUI के हरीश जोशी को 657 वोटों से हराया है
  • एमकेपी महिला कॉलेज में NSUI ने सभी पदों पर जीत हासिल कर ABVP को हराया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
देहरादून:

उत्तराखंड के छात्र संख्या के हिसाब से सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव में ABVP ने अध्यक्ष पद पर जीत का परचम लहराया है. इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा, जहां अध्यक्ष पद पर ABVP और NSUI के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली. ABVP के प्रत्याशी ऋषभ मल्होत्रा ने NSUI के प्रत्याशी हरीश जोशी को 657 वोटों से हराकर 14 साल बाद अध्यक्ष पद पर वापसी की है. 

पिछले चुनाव में आर्यन छात्र संगठन ने रोकी थी ABVP की जीत 

छात्रसंघ चुनाव के अध्यक्ष पद पर बीते 14 साल से ABVP या उसके बागियों का कब्जा रहा था. लेकिन 2023 में आर्यन छात्र संगठन के सिद्धार्थ अग्रवाल ने जीत दर्ज कर ABVP के विजयरथ को रोक दिया था. अबकी बार भी मुकाबला त्रिकोणीय जरूर था, लेकिन असल टक्कर ABVP और NSUI के बीच रही, जिसमें ABVP ने जीत हासिल की.

अन्य पदों पर विजयी उम्मीदवार

  • उपाध्यक्ष: विशाल कुमार ने देव कुमार को हराया
  • सचिव: आर्यन संगठन के करन नेगी विजयी
  • सह सचिव: अभिषेक कुमार
  • कोषाध्यक्ष: दिव्यांशी कनौजिया
  • विश्वविद्यालय प्रतिनिधि: प्रियांशु सिंह


प्रदेश भर में छात्रसंघ चुनाव, छात्रों में दिखा उत्साह

शनिवार को प्रदेश भर के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान हुआ. तीन बजे के बाद मतगणना शुरू हुई और नतीजे आने लगे. देहरादून शहर के चार अशासकीय और दो शासकीय महाविद्यालयों में छात्रों में भारी उत्साह देखा गया.

एमकेपी महिला कॉलेज में NSUI की जीत

देहरादून की राजधानी के एकमात्र महिला कॉलेज एमकेपी पीजी कॉलेज में सभी पदों पर NSUI ने जीत दर्ज की. अध्यक्ष पद पर बिपाशा ने जीत हासिल की, जिन्होंने ABVP की शिवानी रावत को शिकस्त दी. बिपाशा को 181 वोट और शिवानी को 140 वोट मिले. प्रदेश के अन्य कॉलेजों में ABVP का दबदबा देखने को मिला. उत्तराखंड के कई कॉलेजों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने शानदार प्रदर्शन किया. इनमें शामिल हैं:-

  • राजकीय महाविद्यालय बेरीनाग (पिथौरागढ़) – पूरा पैनल विजयी
  • अल्मोड़ा पीजी कॉलेज – अध्यक्ष पद पर जीत
  • राजकीय महाविद्यालय सुद्धोवाला (देहरादून)
  • गंगाधर प्रसाद मैथानी राजकीय महाविद्यालय विद्यापीठ (गुप्तकाशी)
  • राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार
  • राजकीय महाविद्यालय थत्यूड़ जौनपुर (टिहरी गढ़वाल)
  • राजकीय महाविद्यालय कण्वधाटी कोटद्वार भाबर
  • महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथयानी (यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल)
  • डोईवाला महाविद्यालय (देहरादून)
  • करणप्रयाग महाविद्यालय (देहरादून)
  • एसजीआरआर महाविद्यालय (देहरादून)
  • राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्योर्तिमठ (चमोली)
  • राजकीय महाविद्यालय मोरी
  • राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दन्या
  • राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट

इन सभी संस्थानों में ABVP ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की, जिससे संगठन ने प्रदेश में अपनी पकड़ और मजबूत की है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttarakhand Student Union Election, ABVP, Uttarakhand Chatra Sangh Chunav
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com