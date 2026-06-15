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उत्तराखंड सीएम धामी ने खटीमा में मां के साथ खेत में किया काम, जुताई कर फेंकी खाद, Video 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर के खटीमा में अपने खेत में मां के साथ जुटाई की और खाद डाली. सीएम की इस सादगी ने लोगों का मन मोह लिया.

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उत्तराखंड सीएम धामी ने खटीमा में मां के साथ खेत में किया काम, जुताई कर फेंकी खाद, Video 
खटीमा के नगला तराई में अपनी मां बिशना देवी के साथ खेत में काम करते सीएम पुष्कर सिंह धामी.

ऊधम सिंह नगर: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊधम सिंह नगर के दौरे पर हैं, जहां उनकी सादगी देखने को मिली. सोमवार 15 जून को सीएम धामी ने खटीमा स्थित नगला तराई स्थित आवास पर अपनी मां बिशना देवी के साथ खेतों की जुटाई की, खाद डाली साथ ही अन्य कार्य भी किए. इस दौरान सीएम धामी खेत में फावड़ा चलाते हुए नजर आए. उन्होंने खटीमा में मां पूर्णागिरि मंदिर में सफाई अभियान चालकर पौधरोपण भी किया. 

संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायी दिन याद आ गए 

सीएम धामी ने इसे लेकर एक्स कर जानकारी दी. उन्होंने लिखा- खटीमा के नगला तराई में माता जी के साथ अपने खेत में कृषि कार्यों में सहभागिता की. खेत की जुताई,  खाद डालते हुए किसानों के अथक परिश्रम, समर्पण और त्याग को निकटता से अनुभव किया. इस दौरान जीवन के वे सरल, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायी दिन भी स्मृतियों में पुनः जीवंत हो उठे. उन्होंने लिखा-  हमारे अन्नदाता किसान केवल देश की खाद्य सुरक्षा के आधार स्तंभ ही नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और ग्रामीण जीवन मूल्यों के सच्चे संवाहक भी हैं. राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान, तपस्या और समर्पण को नमन है. 

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खेत में काम करते साीएम की तस्वीरें... 

मां बिशना देवी के साथ सीएम धामी.

खेत में जैविक खाद डालते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी.

‘एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत किया पौधरोपण 

इससे पहले सीएम धामी ने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई की. उन्होंने खटीमा में मां पूर्णागिरि को समर्पित स्थानीय मंदिर में साफ-सफाई कर मंदिर परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण भी किया. इस दौरान उन्होंने कहा- स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. धार्मिक स्थलों की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए जनभागीदारी से ऐसे प्रयास जारी रखना आवश्यक हैं. मां पूर्णागिरि से कामना है कि हमारा समाज स्वच्छ, स्वस्थ और हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो. 

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खटीमा में मां पूर्णागिरि मंदिर में सफाई करते उत्तराखंड के सीएम.

सफाई अभियान के बाद सीएम ने किया पौधरोपण.

(ऊधम सिंह नगर से विकास कुमार की रिपोर्ट)
 

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