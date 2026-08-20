पानी की गुफा में होहल्ला, हरियाणवी गाने पर डांस, पर्यटकों के व्यवहार पर भड़के लोग, कहा-'जीरो सिविक सेंस'

सोशल मीडिया पर एक बार फिर से लोगों के सिविक सेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं. एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग पानी की गुफा के भीतर जोर से म्यूजिक बजाते और नाचते दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो देहरादून की गुच्चू पानी गुफा के भीतर का बताया जा रहा है. एक प्रकृतिक जगह पर लोगो का झुंड में तेज म्यूजिक बजाना और नाचना उनके सिविक सेंस पर सवाल खड़े कर रहा है.

पानी की गुफा में नाच, गाना

पानी गुफा में पार्टी करना इंटरनेट पर भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. लोगों की इस हरकत की जमकर आलोचना हो रही है. himalayanhindu नाम के एक्स यूटर ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसे देहरादून में गुच्चू वाटर केव का बताया जा रहा है. इसमें कुछ लोगों का एक गुट घुटने तक गहरे पानी में जोर-जोर से नाचते और गाते हुए दिख रहा है. एक शख्स तेज आवाज में चल रहा स्पीकर हाथ में ले जाता दिख रहा है.

'लोफर ​​थे हरियाणा' के गाने पर पानी में डांस

वीडियो में नाचते हुए लोग स्पीकर पर "लोफर ​​थे हरियाणा के" नाम का हरियाणवी गाना बजाते हुए नजर आ रहे हैं. इंटरनेट पर इस वीडियो को 4,04,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है.इस वायरल वीडियो को देख सोशल मीडिया पर लोग इन टूरिस्ट्स की आलोचना कर रहे हैं.

पर्यटकों में 'जीरो सिविक सेंस'

एक एक्स यूजर ने कहा, 'अब समय आ गया है कि पहली क्लास से ही 'बेसिक सिविक सेंस' को एक अलग विषय के तौर पर शामिल किया जाए.' दूसरे यूजर ने लिखा, ' भारत सरकार को टूरिस्ट्स के लिए शिष्टाचार के नियम जारी करने चाहिए.' तीसरे यूजर ने कमेंट किया, "यह व्यवहार, गुंडागर्दी और बदतमीजी भरा है उनको किसी तरह उन्हें इस पर गर्व भी है... अजीब बात है.' एक और यूजर ने लिखा, 'पता नहीं क्यों वे हर जगह अपने असभ्य व्यवहार को दिखाने के लिए इतने उत्साहित रहते हैं! यह सच में 'जीरो सिविक सेंस' है.

सोशल मीडिया पर लताड़

एक प्राकृतिक जगह पर इस तरह की हरकत कर रहे इन पर्यटकों को सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर लगाड़ लगाई है. इस मामले में पुलिस के किसी भी एक्शन को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है.

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