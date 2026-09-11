केदारनाथ पैदल यात्रा रोकी गई, चीरबासा में पहाड़ी से गिरा मलबा-पत्थर, पूरा रास्ता डैमेज, सुरक्षित जगह रोके गए यात्री

केदारनाथ धाम की यात्रा पर शुक्रवार सुबह अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आने से चीरबासा हेलीपैड के पास पैदल मार्ग अवरुद्ध हो गया. पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने की सूचना के बाद प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की ओर पैदल आवाजाही तत्काल रोक दी. घटना में फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है, हालांकि मलबा और पत्थर गिरने से पैदल मार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है.

गौरीकुंड से केदारनाथ जा रहे यात्री रास्ते में रोके गए

सेक्टर अधिकारी गौरीकुंड ने शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे जिला प्रशासन को चीरबासा हेलीपैड के पास पैदल मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना दी. सूचना मिलते ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया. सुरक्षा के मद्देनजर गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर बढ़ रहे यात्रियों को रास्ते में सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया. मार्ग की स्थिति सामान्य होने तक यात्रियों की आवाजाही प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए गए हैं.

पहाड़ी से गिरा मलबा और भारी पत्थर

बताया गया कि चीरबासा क्षेत्र में पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और बड़े पत्थर पैदल मार्ग पर आ गिरे. इससे मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर आवागमन के लिए असुरक्षित हो गया. संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम लेने के पक्ष में नहीं है. यात्रियों को आगे बढ़ने से रोकते हुए सुरक्षित स्थानों पर ही ठहराया गया है.

मलबा हटाने का काम लगातार जारी

मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा और पत्थर हटाने में जुटी हैं. रास्ते से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है. साथ ही क्षेत्र में पहाड़ी से दोबारा मलबा या पत्थर आने की आशंका को देखते हुए स्थिति पर नजर रखी जा रही है. जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) चीरबासा क्षेत्र की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है. संबंधित विभागों और मौके पर तैनात टीमों से निरंतर समन्वय स्थापित कर मार्ग की स्थिति और यात्रियों की सुरक्षा की जानकारी जुटाई जा रही है.

केदारनाथ पैदल मार्ग अवरुद्ध

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि चीरबासा हेलीपैड के समीप पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग अवरुद्ध हुआ है. यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फिलहाल पैदल आवाजाही रोक दी गई है. उन्होंने बताया कि DDMA की टीमें मलबा हटाने में लगी हैं. रास्ते को सुरक्षित और सुचारू होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी. यात्रा दोबारा शुरू करने के संबंध में प्रशासन की ओर से अलग से सूचना जारी की जाएगी.

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