नैनीताल के ओल्ड लंदन हाउस में लगी भीषण आग, बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत

  • नैनीताल के ओल्ड लंदन हाउस में भीषण आग लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई
  • जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर आसपास के कई क्षेत्रों से दमकल वाहन और पानी के टैंकर मौके पर बुलाए गए
  • आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है, जिसकी जांच अभी जारी है
नैनीताल के ओल्ड लंदन हाउस भवन में भीषण आग लगने बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इस आग पर कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया गया. भवन से एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ है, जबकि उसका बेटा निखिल जिंदा बच गया. इस मामले को लेकर दमकल विभाग पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं. 

कई जगहों से बुलाए गए दमकल वाहन

आग लगने की सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर तत्काल एक्शन लेते हुए  हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, सितारगंज, रुद्रपुर आदि क्षेत्रों से भी अग्निशमन वाहन और पानी के टैंकर मंगवाए गए. साथ ही आर्मी और एयरफोर्स के अग्निशमन वाहन और टीम भी मौके पर बुलाई गई. इस दौरान तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. आग लगने के बाद सबसे पहले गैस सिलेंडर घर से बाहर निकाले गए, जिनमें धमाका हो सकता था. 

फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है. फिलहाल मामले की जांच शुरू हो गई है और कारणों का पता लगाया जा रहा है. पूरा घर पुरानी लकड़ी का होने के चलते आग तेजी से फैली और कुछ ही घंटों में पूरा भवन खाक हो गया. 

कई घंटे बाद आग पर पाया काबू

स्थानीय नागरिकों के साथ राजस्व टीम, एनडीआरएफ, SDRF, फायर टीम, सिविल पुलिस, जल संस्थान, यूपीसीएल, स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर रात करीब 12 बजे आग पर काबू पाया. हालांकि जब तक टीम अंदर पहुंची, तब तक इस भवन की मालकिन शांता रावत की झुलकर मौत हो चुकी थी. रेस्क्यू टीम ने शव को किसी तरह बाहर निकाला और एंबुलेंस में अस्पताल ले जाया गया. 

ओल्ड लंदन हाउस नैनीताल के उन भवनों में से एक था, जो काफी पुराने और ऐतिहासिक हैं. इस भवन को अंग्रेजों के जमाने में तैयार किया गया था, यही वजह है कि इसकी बनावट काफी खास थी. इस भवन की खूबसूरती को देखने के लिए कई लोग आते थे. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घर में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, मृतक बुजुर्ग महिला के साथ उनका बेटा यहां रहता था. 

