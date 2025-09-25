विज्ञापन
ऋषिकेश आने वालों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से शुरू होगी वाइट वॉटर राफ्टिंग, ट्रायल सफल

टेक्निकल और जीएनआर समिति ने गंगा नदी में सफल ट्रायल के बाद 27 सितंबर से ऋषिकेश में वाइट वॉटर राफ्टिंग शुरू करने का निर्णय लिया है. राफ्टिंग की बहाली से पर्यटन और स्थानीय व्यापार में दोबारा रौनक लौटने की उम्मीद है.

ऋषिकेश आने वालों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से शुरू होगी वाइट वॉटर राफ्टिंग, ट्रायल सफल
  • गंगा नदी पर वाइट वॉटर राफ्टिंग 27 सितंबर से फिर से शुरू होगी और पर्यटक सुरक्षित तरीके से इसका आनंद ले सकेंगे
  • तकनीकी टीम और गंगा राफ्टिंग प्रबंधन समिति ने गंगा नदी के जल स्तर का सफल तकनीकी सर्वेक्षण पूरा कर लिया है
  • राफ्टिंग के ट्रायल में 10 कयाक और 35 राफ्ट को नदी में उतारकर जल स्तर और सुरक्षा मानकों की कड़ी जांच की गई
ऋषिकेश:

रोमांच प्रेमियों का इंतजार खत्म होने वाला है. गंगा नदी पर वाइट वॉटर राफ्टिंग का रोमांच 27 सितंबर से दोबारा शुरू होने जा रहा है. टेक्निकल टीम और गंगा नदी राफ्टिंग (जीएनआर) प्रबंधन समिति ने राफ्टिंग के लिए गंगा के जल स्तर का तकनीकी सर्वे पूरा कर लिया है. सफल ट्रायल के बाद समिति ने तय किया है कि पर्यटक निर्धारित जोन में सुरक्षित तरीके से राफ्टिंग का आनंद ले सकेंगे. 

सफल ट्रायल के बाद मिली हरी झंडी

राफ्टिंग शुरू करने से पहले टेक्निकल टीम और जीएनआर कमेटी ने गंगा में बड़े स्तर पर ट्रायल किया.  इस दौरान 10 कयाक और 35 राफ्ट को नदी में उतारा गया.  ट्रायल के दौरान जल स्तर, धारा की गति और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की गई.  समिति ने निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा जलस्तर और तीव्रता राफ्टिंग के लिए उपयुक्त हैं. इसी आधार पर 27 सितंबर से सीजन की शुरुआत का निर्णय लिया गया.

पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी

हर साल देश-विदेश से हजारों पर्यटक ऋषिकेश पहुंचकर गंगा की लहरों में राफ्टिंग का मज़ा लेते हैं. बारिश के सीजन के कारण कुछ समय के लिए गतिविधियां बंद रहती हैं, लेकिन अब ट्रायल पास होने के बाद दोबारा राफ्टिंग शुरू होने जा रही है. इससे न केवल रोमांच प्रेमियों का उत्साह बढ़ेगा बल्कि पर्यटन उद्योग और स्थानीय व्यापारियों को भी बड़ा सहारा मिलेगा. 

कारोबार में आएगी रौनक

राफ्टिंग ऋषिकेश की अर्थव्यवस्था की धुरी मानी जाती है. गेस्ट हाउस, होटल, ट्रैवल एजेंसियां और स्थानीय दुकानदार इस सीजन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. राफ्टिंग के शुरू होते ही यहां का व्यापार दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है.

