दीपक रावत ने अल्मोड़ा हादसे पर 36 यात्रियों की मौत कन्फर्म की, जानिए कैसे चल रहा सर्च ऑपरेशन

Almora Accident: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक प्राइवेट बस के सोमवार को गहरी खाई में गिर जाने से 36 यात्रियों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए. बस में 60 यात्री सवार थे. कुमांऊ मंडल के कमिश्नर दीपक रावत ने यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा और घायलों को एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है. अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं.

दीपक रावत ने बताया कि घायलों में से चार की हालत गंभीर है, जिनमें से तीन को विमान के जरिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश भेजा गया है और एक को सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी भेजा गया है.उन्होंने बताया कि घटना के वक्त 43 सीट वाली बस में करीब 60 लोग सवार थे. बस में क्षमता से अधिक यात्रियों का होना दुर्घटना का कारण हो सकता है.

जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने बताया कि गढ़वाल मोटर ओनर एसोसिएशन द्वारा संचालित यह बस गढ़वाल क्षेत्र में पौड़ी से कल शाम रवाना हुई थी और लगभग 250 किलोमीटर दूर कुमाऊं में रामनगर जा रही थी तथा सुबह करीब आठ बजे यह दुर्घटना हुई. उन्होंने बताया कि बस अपने गंतव्य रामनगर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर थी जब यह अल्मोड़ा के मरचूला क्षेत्र में 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई.पुलिस और एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिवादन बल) के कर्मी तलाश एवं बचाव अभियान शुरू करने के लिए तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे.

#WATCH | Uttarakhand: A Garwal Motors Users' bus fell into a gorge near Kupi in Ramnagar at Pauri-Almora border. Deaths and injuries feared. Search and rescue operation underway. Details awaited. (Video: SDRF) pic.twitter.com/dzSgKw6tkF

दुर्घटना के बाद पौड़ी एवं अल्मोड़ा के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं.दुर्घटनास्थल से प्राप्त फोटो हादसे की भयावहता को दर्शाते हैं. वाहन जंगल से घिरे इलाके में चट्टानी ढलान से लुढ़कते हुए क्षतिग्रस्त हो गया और एक नाले से कुछ ही दूरी पर रुक गया. कुछ तस्वीरों में बचावकर्मी यात्रियों को बस से बाहर निकालने का प्रयास करते दिख रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख जताया और कहा कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हरसंभव प्रयास में जुटा है. उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो लाख रुपये तथा घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की.

