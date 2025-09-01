उत्तराखंड में रोकी गई चार धाम यात्रा, हेमकुंड साहिब जाने पर भी रोक... जानिए कब तक रहेगी स्थगित

Char Dham Yatra Suspended: उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण अलग-अलग जगहों पर भीषण तबाही हुई है. साथ ही अब मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. साथ ही उत्तराखंड में चार धाम सहित अन्य जगहों के रास्‍ते मलबे और भूस्खलन के कारण बंद हो गए हैं. मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने चार धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर 5 सितंबर तक रोक लगा दी है. साथ ही लोगों को हेमकुंड साहिब जाने से भी रोक दिया गया है.

गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने बताया कि भारी बारिश से प्रदेश में कई जगह भूस्खलन या मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिन्हें सरकार प्राथमिकता पर खोल रही है. हालांकि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए, फिलहाल चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को 5 सितम्बर तक स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है.

यात्रा मार्गों पर प्रस्‍थान न करने की अपील

उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए फिलहाल यात्रा मार्गों पर प्रस्थान न करें और प्रशासन द्वारा जारी परामर्श का पालन करें. मौसम सामान्य होने और यात्रा मार्गों के पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने के बाद ही इन यात्राओं को पुनः प्रारम्भ किया जाएगा.

प्रशासन ने यात्रियों से की यह अपील

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़क मार्गों की निगरानी, सफाई और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही यात्रियों से अपील की कि धैर्य और संयम बनाए रखें और यात्रा संबंधी जानकारी के लिए प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष से संपर्क करते रहें.

5 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना

उत्तराखंड मौसम विभाग ने 5 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक, गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के कई क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इस लिहाज से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान भूस्खलन के कारण पहाड़ों से बड़े-बड़े बोल्डर और मलबा गिरने की संभावना बनी रहती है.