बिजनौर में बहू के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर पिता ने बेटे की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार
प्रतीकात्मक तस्वीर
बिजनौर:

बिजनौर जिले के नांगल थाना क्षेत्र में कथित तौर पर एक व्यक्ति ने अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए बेटे के देख लेने पर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. उसने बताया कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है. नगीना के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि 14 नवंबर को तिसोतरा गांव के सुभाष (60) ने नांगल थाने में अपने बेटे सौरभ (30) की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

उन्‍होंने बताया कि एक दिन बाद, सुभाष ने पुलिस से कहा कि सौरभ का शव गन्ने के खेत में पड़ा है और दावा किया कि किसी जंगली जानवर के हमले में उसकी मौत हो गई है. सिंह ने बताया कि लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि सौरभ की मौत किसी धारदार हथियार से लगी चोटों के कारण हुई थी.

सीओ ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने सुभाष से पूछताछ की, जिसने अपना अपराध कबूल कर लिया. पुलिस के अनुसार, सुभाष ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसका अपनी बहू के साथ अवैध संबंध था, जिसका पता उसके बेटे को चल गया था. पुलिस के मुताबिक 12 नवंबर को, जब सौरभ खेत में गया तो सुभाष ने कथित तौर पर उस पर कुदाल से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सिंह ने बताया कि सुभाष को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयुक्त एक कुदाल और एक देसी तमंचा भी बरामद किया है.

