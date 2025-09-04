विज्ञापन
यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही युवती की गोली मारकर हत्या, मां और भाई गिरफ्तार

यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही युवती की गोली मारकर हत्या, मां और भाई गिरफ्तार
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही युवती की मां और भाई ने गोली मारकर हत्या की।
  • पुलिस को शक है कि यह हत्या झूठी शान या ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है।
  • फॉरेंसिक जांच में पता चला कि गोली युवती के सिर के बाईं ओर से मारी गई थी जबकि पिस्तौल उसके दाहिने हाथ में थी।
हरदोई:

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही 24 वर्षीय युवती की उसकी मां और दिव्यांग भाई ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस को संदेह है कि यह झूठी शान के लिए हत्या (ऑनर किलिंग) का मामला हो सकता है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, दोनों आरोपियों ने इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक जांच से पता चला कि गोली युवती के सिर में बाईं ओर से मारी गई थी, जबकि पिस्तौल उसके दाहिने हाथ में मिली जिससे पुलिस को संदेह हुआ.

मानवी मिश्रा रविवार सुबह पाली थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव में अपने मायके में मृत मिली थीं. शाहाबाद के क्षेत्राधिकारी आलोक राज नारायण ने बताया कि परिजनों ने शुरुआत में दावा किया कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन जांच में सामने आया कि मानवी ने कथित रूप से परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिसके चलते उसकी हत्या की गई.

पुलिस के अनुसार, मानवी ने जनवरी 2025 में बरेली के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल अभिनव कटियार से आर्य समाज की रीति-रिवाजों के अनुसार और अदालत में पंजीकरण कर विवाह किया था. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान वह अपने मायके में रह रही थी.

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसके भाई आशुतोष मिश्रा ने देसी पिस्तौल से गोली मारकर हत्या करने की बात कबूल की. उसकी मां को भी अपराध की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
